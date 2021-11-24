Деньги для погашения долга перед "Газпромом" выделило правительство Молдовы

Правительство Молдовы своим постановлением одобрило перевод денег "Молдовагазу", чтобы после несвоевременной оплаты погасить долг перед российской компанией "Газпром".
Соответствующее решение молдавский Кабинет министров принял утром в пятницу, 26 ноября, в ходе внеочередного заседания, пишет ТАСС.
"Постановление подразумевает перевод финансовых средств госкомпанией "Энергоком" на счет "Молдовагаза" для покрытия текущей задолженности перед "Газпромом". Это необходимо для обеспечения бесперебойных поставок газа", - сказала премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица.