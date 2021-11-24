 

Деньги для погашения долга перед "Газпромом" выделило правительство Молдовы

События Сегодня, 10:1061
Деньги для погашения долга перед "Газпромом" выделило правительство Молдовы

Правительство Молдовы своим постановлением одобрило перевод денег "Молдовагазу", чтобы после несвоевременной оплаты погасить долг перед российской компанией "Газпром".

Соответствующее решение молдавский Кабинет министров принял утром в пятницу, 26 ноября, в ходе внеочередного заседания, пишет ТАСС.

"Постановление подразумевает перевод финансовых средств госкомпанией "Энергоком" на счет "Молдовагаза" для покрытия текущей задолженности перед "Газпромом". Это необходимо для обеспечения бесперебойных поставок газа", - сказала премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Молдова, Газпром, 7dniv, 7dnivinfo  
ЗНАК ГОСУДАРСТВА ИЛИ ПРИГОВОР ВРЕМЕНИ: РОЛЬ РАССТАНОВКИ ПРИОРИТЕТОВ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ. ЧАСТЬ I
ЗНАК ГОСУДАРСТВА ИЛИ ПРИГОВОР ВРЕМЕНИ: РОЛЬ РАССТАНОВКИ ПРИОРИТЕТОВ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ. ЧАСТЬ I
ЗНАК ГОСУДАРСТВА И ВОЙНА НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭЛИТ. ЧАСТЬ II
ЗНАК ГОСУДАРСТВА И ВОЙНА НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭЛИТ. ЧАСТЬ II
О ЧЁМ ГОВОРИТ МИР? О ЧЁМ ГОВОРИТ УКРАИНА?
О ЧЁМ ГОВОРИТ МИР? О ЧЁМ ГОВОРИТ УКРАИНА?
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
ИГРА «В УКРАИНУ»
ИГРА «В УКРАИНУ»
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?

Новости по теме

На двухнедельный карантин в пятницу уходит Словакия
На двухнедельный карантин в пятницу уходит Словакия
24-ноя-2021, 21:49
Дать отсрочку Молдове по оплате за газ до пятницы согласился в виде исключения
Дать отсрочку Молдове по оплате за газ до пятницы согласился в виде исключения "Газпром"
24-ноя-2021, 19:18
Продлить контракт на поставку газа на пять лет договорилась Молдова с Россией
Продлить контракт на поставку газа на пять лет договорилась Молдова с Россией
29-окт-2021, 21:51
Почему Украина решила поделиться с Молдовой газом, которого не хватает нам самим
Почему Украина решила поделиться с Молдовой газом, которого не хватает нам самим
23-окт-2021, 16:00
Из-за нехватки газа Молдова объявила чрезвычайное положение
Из-за нехватки газа Молдова объявила чрезвычайное положение
22-окт-2021, 18:09

Последние новости

10:49
События
Тест на Covid в Португалии будут требовать от всех приезжих и на входе в бары и клубы, несмотря на вакцинацию
10:45
События
В Харьковской области на Белом озере рыбаки обнаружили реактивный снаряд
10:42
События
Памятник Марадоне в первую годовщину со дня его смерти открыли в Италии
10:31
События
Мужчине в Ровенской области из-за осложнений коронавируса ампутировали обе ноги
10:22
События
Желтая зона карантина расширилась в Украине в два раза, а в красной по-прежнему 19 регионов
10:14
События
После обвинений Моргенштерна в наркоторговле от главы Следкома РФ его концерт в Москве перенесли на 2022 год
10:13
События
Отговорить Путина от вторжения в Украину пытается Байден
10:12
События
В школьном учебнике в Испании Крым назвали частью России. Украинское посольство просит отозвать тираж
10:10
События
Деньги для погашения долга перед "Газпромом" выделило правительство Молдовы
09:58
События
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 26 ноября 2021
Вчера, 2021-11-25
23:02
События
В МОЗ рассказали украинцам о влиянии коронавируса на сердечно-сосудистую систему
20:13
Политика
Хочет ли Зеленский ввести в Украине военное положение
20:11
События
О краже 17 упаковок подгузников полиции сообщил наблюдательный таксист
20:08
События
Лучший результат по защите против летальных случаев в Венгрии показала вакцина "Спутник V"
20:04
События
Озабоченность из-за применения санкций против СМИ в Украине выразили в ОБСЕ
17:50
Политика
Как суды начали отменять санкции СНБО против граждан Украины
17:47
События
В Евросоюз с 1 марта пустят только привитых от ковида
17:33
События
Пресс-марафон в пиццерии завтра проведет Зеленский
17:29
События
Экс-мэр Киева Александр Омельченко умер от коронавируса
17:07
События
Что известно о скандале в издании "Буквы", получавшем высокие рейтинги за "медиа-стандарты"

Новости ТОП-7

В Норвегии начали догадываться, куда ведет Грета Тунберг11843
Главврач Николаевской больницы: "Такое ощущение, что у власти задача уменьшить население в 5-6 раз"10268
Что нашли у Байдена во время медицинского обследования9714
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 24 ноября 20211194
На телеканале "Украины 24" ответили на бойкот "слуг народа"1059
Пять главных версий почему США каждый день говорят об угрозе нападения России на Украину727
Как в Украине хотят обновить АЭС и почему уже к весне они могут дать сбой368

Досуг

Особенности и преимущества плитки нестандартных форм
Особенности и преимущества плитки нестандартных форм
Если вы хотите оформить помещение с использованием плитки нестандартных форм, вам стоит предварительно изучить существующие предложения на рынке.
Сегодня, 12:042
Все, что нужно знать о бюгельном протезе
Все, что нужно знать о бюгельном протезе
Бюгельная конструкция — ортодонтический аппарат, используемый для восстановления зубного ряда. Он имеет большую историю и до сих пор пользуется популярностью.
Вчера, 18:00129
Международная логистическая компания - Где заказать грузоперевозку
Международная логистическая компания - Где заказать грузоперевозку
Международная торговля существовала всегда и была необходимым условием выживания и развития. Сегодня страны стремятся производить качественную продукцию на экспорт, в связи с чем увеличивается поток желающих приобрести товары для дальнейшей реализации.
Вчера, 17:56130
Как выбрать интернет провайдера?
Как выбрать интернет провайдера?
Сегодня каждый стремиться оставаться в режиме онлайн. Будет это связано с работой или досугом, выбор провайдера важен, ведь от этого зависит насколько комфортно будет пользователю выполнять задачи.
Вчера, 15:17107
Лечение гепатита С Софосбувиром: показания, противопоказания, инструкция
Лечение гепатита С Софосбувиром: показания, противопоказания, инструкция
Вирус гепатита С с момента открытия в 1989 году лечили интерферонами в комбинации с рибавирином. Более 20 лет эта схема считалась единственным методом борьбы с «ласковым убийцей», хотя и показывала незначительные результаты (40-80%).
Вчера, 12:36105
Плитка для кухни: на что обратить внимание при выборе?
Плитка для кухни: на что обратить внимание при выборе?
Пол должен быть устойчивым к повреждениям и влаге, и при этом выглядеть потрясающе. Какую напольную плитку для кухни выбрать, чтобы она соответствовала таким требованиям? Следует изучить подробное описание возможных решений. Что нужно учитывать при покупке плитки? 
Вчера, 11:47107

События

Тест на Covid в Португалии будут требовать от всех приезжих и на входе в бары и клубы, несмотря на вакцинацию
Тест на Covid в Португалии будут требовать от всех приезжих и на входе в бары и клубы, несмотря на вакцинацию
С 1 декабря в Португалии ужесточают карантин. У всех въезжающих в страну, в том числе у вакцинированных граждан, будут требовать отрицательный результат теста на ковид.
Сегодня, 10:4954
В Харьковской области на Белом озере рыбаки обнаружили реактивный снаряд
В Харьковской области на Белом озере рыбаки обнаружили реактивный снаряд
В ГСЧС Украины рассказали, что, во время рыбалки на Белом озере, местными жителями села Задонецкое Чугуевского района Харьковской области был обнаружен подозрительный предмет на дне озера, похожий на снаряд.
Сегодня, 10:4551
Памятник Марадоне в первую годовщину со дня его смерти открыли в Италии
Памятник Марадоне в первую годовщину со дня его смерти открыли в Италии
В итальянском Неаполе установили скульптуру в честь первой годовщины со дня смерти легендарного футболиста и тренера аргентинской сборной Диего Марадоны, который играл за клуб "Наполи".
Сегодня, 10:4251
Мужчине в Ровенской области из-за осложнений коронавируса ампутировали обе ноги
Мужчине в Ровенской области из-за осложнений коронавируса ампутировали обе ноги
В Ровенской области мужчине ампутировали ноги из-за осложнений коронавируса.
Сегодня, 10:3152
Желтая зона карантина расширилась в Украине в два раза, а в красной по-прежнему 19 регионов
Желтая зона карантина расширилась в Украине в два раза, а в красной по-прежнему 19 регионов
В Украине утром в пятницу, 26 ноября, в два раза расширилась желтая зона карантина, для которой Минздрав недавно ужесточил ограничения.
Сегодня, 10:2252
После обвинений Моргенштерна в наркоторговле от главы Следкома РФ его концерт в Москве перенесли на 2022 год
После обвинений Моргенштерна в наркоторговле от главы Следкома РФ его концерт в Москве перенесли на 2022 год
Концерт скандального рэпера Моргенштерна в московском клубе Gipsy, который должен был состояться в пятницу, 26 ноября, перенесен на следующий год.
Сегодня, 10:1459
7 Днів