В школьном учебнике в Испании Крым назвали частью России. Украинское посольство просит отозвать тираж

В Испании в школьном учебнике по социальным наукам обозначили Крым как часть территории России. Украинское посольство потребовало отозвать весь тираж книги.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба посольства Украины в Испании.

Крым обозначили российской территорией в учебнике "Социальные науки" для 6-го класса средней школы издательства Edelvives.

"Посол (Украины в Испании - Ред.) Сергей Погорельцев безотлагательно обратился к министру образования и профессиональной подготовки Испании Пилар Аллегрии Континенте по поводу грубой ошибки, допущенной в учебнике "Социальные науки" для 6-го класса средней школы издательства Edelvives по отношению к принадлежности Крымского полуострова РФ", - заявили в посольстве.

Также украинское диппредставительство подняло вопрос об отзыве всего тиража этого учебника из учебных заведений Испании. Кроме того, властям страны высказана просьба не допускать в дальнейшем одобрения таких учебников.