Отговорить Путина от вторжения в Украину пытается Байден

Администрация американского президента Джо Байдена в настоящее время пытается "сдержать и отговорить" российского коллегу Владимира Путина от "вторжения на Украину", о возможности которого активно пишут западные СМИ.

Об этом говорится в статье The New York Times.

"На данный момент администрация Байдена сосредотачивается на дипломатических каналах, чтобы сдерживать и отговаривать Путина (от вторжения в Украину - Ред.)", - говорится в сообщении.

На фоне этого, по информации издания, может пройти и новая личная встреча президентов.

"В конечном итоге они (обсуждения - Ред.) могут включать в себя вторую личную встречу между Байденом и Путиным: на прошлой неделе официальный представитель Кремля заявил, что Вашингтон и Москва обсуждают еще один потенциальный саммит. Администрация Байдена считает, что продолжение диалога с Путиным важно для того, чтобы помешать ему предпринимать действия против Украины", - добавили в статье.

По словам эксперта Центра новой американской безопасности Андреа Кендалл-Тейлор, которая специализируется на России, представители администрации в Европе пытаются согласовать и новые санкции "в отношении российских банков и производителей энергии, а также суверенного долга страны".

Помимо этого, обсуждаются и новые санкционные меры в отношении лиц, близких к Путину.

"Рассматриваемые меры включают запрет российским олигархам использовать кредитные карты Visa и Mastercard и ограничение на путешествия их семей в Великобританию и Европе, а также другие виды санкций, применение которых может нанести ущерб экономикам США и ЕС", - добавили в материале.