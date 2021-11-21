После обвинений Моргенштерна в наркоторговле от главы Следкома РФ его концерт в Москве перенесли на 2022 год

Концерт скандального рэпера Моргенштерна в московском клубе Gipsy, который должен был состояться в пятницу, 26 ноября, перенесен на следующий год.
По словам организаторов, это произошло по независящим от них причинам.
Об этом сообщается на сайте клуба.
"К сожалению, Моргенштерн не сможет выступить в GIPSY. Концерт переносится на 2022 год. Мы сделали все, что в наших силах", - говорится в сообщении.
При этом причину переноса концерта не уточнили, только заявили, что они от администрации клуба не зависели.