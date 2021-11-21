Желтая зона карантина расширилась в Украине в два раза, а в красной по-прежнему 19 регионов

В Украине утром в пятницу, 26 ноября, в два раза расширилась желтая зона карантина, для которой Минздрав недавно ужесточил ограничения.

Вчера в ней находилось только два региона, а сегодня "пожелтели" Черновицкая и Тернопольская области.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные Минздравом.

По данным на сегодня, в желтой зоне находятся следующие области: Тернопольская, Кировоградская, Закарпатская, Черновицкая.

В красной зоне сейчас по-прежнему Киев и 18 областей: Херсонская, Одесская, Запорожская, Донецкая, Днепропетровская, Сумская, Николаевская, Ровенская, Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Хмельницкая, Черниговская, Львовская, Волынская, Черкасская, Винницкая.

В оранжевой зоне только Полтавская и Харьковская области.