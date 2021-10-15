Мужчине в Ровенской области из-за осложнений коронавируса ампутировали обе ноги

В Ровенской области мужчине ампутировали ноги из-за осложнений коронавируса.

Пациенту более 60 лет, врачи диагностировали у него тромбоз артерии нижних конечностей, вызванный Covid-19.

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Варашской многопрофильной больницы, где и проходила операция.

"У пациента диагностировали тромбоз артерии нижних конечностей без патологического атеросклеротического фона, вызванный лишь заболеванием Covid-19", - рассказали в больнице.

Чтобы спасти жизнь мужчины, ему провели операцию по ампутации ног. В ней принимал участие врача-хирург из Германии Ульрих Бьокман. Медики рассказали, что коронавирус иногда вызывает тромбирование мелких и крупных сосудов в разных участках тела.

"Коронавирус, кроме легких, поражает еще и сосуды. В сосудах образуется сгусток крови, и он закупоривает поставки крови к органам. Чаще всего такие тромбы, которые невозможно удалить, образуются в конечностях или кишечнике. Затем возникает некроз и возможно заражение инфекцией всего организма. Коварство заключается еще и в том, что тромбоз, как осложнение, случается не только в разгар болезни, но и после полного выздоровления. Поэтому после выписки из больницы, важно быть на постоянном контроле у семейных врачей", - сообщили врачи.