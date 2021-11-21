Памятник Марадоне в первую годовщину со дня его смерти открыли в Италии

В итальянском Неаполе установили скульптуру в честь первой годовщины со дня смерти легендарного футболиста и тренера аргентинской сборной Диего Марадоны, который играл за клуб "Наполи".

Об этом сообщает местный портал Napoli Today.

Памятник создал скульптор Доменико Сепе. Монумент поставили на площади перед входными воротами сектора Дистинти стадиона "Диего Армандо Марадона".

На церемонии открытия памятника также присутствовали сын футболиста Диего Армандо Марадона-младший и члены команды "Наполи" - Джордано Бруно, Алессандро Реника, Джузеппе Брусколотти. Также там были и бывший президент клуба "Наполи" Коррадо Ферлайно и нынешний - Аурелио Де Лаур.

Кроме того, все кто пришел на открытие, почтили память Марадоны. А советник по спорту Эмануэл Ферранте, советник по мобильности Эдоардо Козенца и советник по законности Антонио де Йесуветочной принесли к монументу цветочную композицию в форме номера десять, под которым играл Марадона.