В Харьковской области на Белом озере рыбаки обнаружили реактивный снаряд

В ГСЧС Украины рассказали, что, во время рыбалки на Белом озере, местными жителями села Задонецкое Чугуевского района Харьковской области был обнаружен подозрительный предмет на дне озера, похожий на снаряд.

Об этом сообщает в Facebook ГСЧС Украины в четверг, 25 ноября.

По вызову было направлено отделение подводного разминирования Межрегионального центра гуманитарного разминирования и быстрого реагирования.

Во время обследования дна водоема саперы-водолазы изъяли реактивный снаряд WK Flat калибром 320 мм.

Взрывоопасный предмет транспортирован на взрывную площадку и уничтожен путем взрыва.