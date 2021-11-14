Тест на Covid в Португалии будут требовать от всех приезжих и на входе в бары и клубы, несмотря на вакцинацию

С 1 декабря в Португалии ужесточают карантин. У всех въезжающих в страну, в том числе у вакцинированных граждан, будут требовать отрицательный результат теста на ковид.

Также негативный тест потребуется, чтобы посещать ночные клубы, бары и массовые мероприятия, и это правило распространяется даже на полностью вакцинированных жителей Португалии.

Об этом со ссылкой на премьер-министра страны Антониу Кошту пишет Reuters.

"Неважно, насколько успешен наш уровень вакцинации – мы должны быть бдительны, так как мы заходим в этап повышенного риска.Мы зафиксировали значительный рост случаев в ЕС, и Португалия ведь не остров", - сказал Кошта.

Так, с первого дня зимы все пассажиры прибывающих в страну авиарейсов должны предоставить отрицательный результат теста на Covid-19. По словам Кошты, авиалиниям, которые позволят путешествовать пассажиру без результата теста, грозит штраф в размере 20 тысяч евро.

Отрицательный результат теста понадобится также для того, чтобы посещать ночные клубы, бары и массовые мероприятия. Это касается и полностью вакцинированных граждан.

Для проживания в гостиницах и посещения ресторанов нужно будет предоставить цифровой сертификат о вакцинации, утвержденный в соответствии со стандартами ЕС.