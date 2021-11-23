Бутусов назвал Зеленского человеком без совести

Главный редактор "Цензор" Юрий Бутусов прокомментировал перепалку с Владимиром Зеленским, которая произошла в ходе пресс-марафона президента.

Бутусов заявил, что президенту надо было дать по лицу, а остановило его лишь уважение "к государству и к статусу президента Украины, как верховного главнокомандующего".

"...Нужно было встать и дать ему по морде. Он себя вел в этом марафоне как человек без морали и совести, который бросается словами только потому, что у него есть статус и затыкает рот с помощью пресс-секретаря", - сказал Бутусов.