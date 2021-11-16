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События Вчера, 22:5459
Журналист заявил что "доказательством" подготовки переворота с участием Ахметова стала запись разговора офицера ФСБ

Историю с "госпереворотом Ахметова" президент Владимир Зеленский придумал на основе записи разговора одного офицера Федеральной службы безопасности России и трех бывших сотрудников МВД Украины в Крыму.

Об этом 26 ноября написал в Твиттере американский журналист Кристофер Миллер со ссылкой на источники, знакомые с записью разговоров.

Миллер напомнил, что Зеленский сказал о наличии у Украины аудиозаписей, свидетельствующих о заговоре с целью переворота, но они не были опубликованы.

"Один из моих источников прочитал мне по телефону расшифровки записей. Источник сообщил, что Зеленский планирует передать доказательства предполагаемого заговора в США в эти выходные. Мне самому не удалось подтвердить подлинность аудиозаписи и расшифровки стенограмм. Но один из моих источников сказал, что офис Зеленского проверял разведывательные данные в течение двух дней и вчера "подтвердил подлинность" записей", - написал журналист.

По его словам близкий к Зеленскому источник ясно дал понять, что доказательства, которыми располагает Украина, не показывают прямого участия в заговоре Рината Ахметова. Он лишь упоминается четырьмя "заговорщиками", которые говорят, что им "необходимо быть готовыми к переезду в Украину и работе с Ахметовым".

"По словам источников, близких к украинскому лидеру, которые разговаривали со мной сегодня утром, заговор о государственном перевороте, который упомянул сегодня президент Владимир Зеленский, планировался офицером ФСБ и тремя перебежчиками из Министерства внутренних дел Украины, которые базируются в Крыму", - добавил Миллер.

Также он раскрыл их имена: движущей силой заговора является офицер ФСБ Василий Васильевич Лаптев. Он якобы работает с украинскими перебежчиками Алексеем Васильевым, Василием Грицаком и Эдуардом Федосовым. 

"Специфика заговора остается немного неясной, потому что я не слышал полную расшифровку стенограммы или оригинальный звук. Но то, что я услышал, не походило на дотошный и хорошо продуманный план. Предполагалось дестабилизировать Украину изнутри, используя нынешнюю напряженность между Киевом и Москвой, Зеленским и Ахметовым. Планируемая на 1 декабря акция протеста должна быть использована в качестве прикрытия. Похоже, что идея заключалась в том, чтобы привлечь к себе ахметовцев. Но неясно, случилось ли это", - сообщил Миллер.

Он также сослался на высокопоставленного американского дипломата в Европе Карен Донфрид, которая сказала, что связывается с офисом Зеленского по поводу предполагаемых доказательств заговора. Миллер привел твит Кайли Этвуд с цитатой из Донфрид.

"Мы поддерживаем контакт с украинским правительством, чтобы обсудить это дальше, и мы работаем над получением дополнительной информации", - сказала Донфрид после заявления Зеленского о перевороте.

"Так почему же Зеленский публично объявил о предполагаемом заговоре и упомянул имя Ахметова? Источник, близкий к президенту, сказал, что "он пытается объявить перемирие" с олигархом, с которым он конфликтовал, проводя антиолигархическую политику". - сделал вывод Миллер.

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Теги: news, новости, Украина, ФСБ, Зеленский, Ахметов, 7dniv, 7dnivinfo  
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