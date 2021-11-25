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События Вчера, 22:5659
Новый штамм коронавируса "Омикрон" вызвал беспокойство в ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса - ботсванский - как вызывающий беспокойство.

Об этом сообщает в пятницу, 26 ноября, Федеральное ведомство здравоохранения Швейцарии со ссылкой на итоги экстренного заседания ВОЗ.

"Недавно обнаруженный вариант коронавируса B.1.1.529 вызывает обеспокоенность. У него больше мутаций, чем известно науке о других вариантах, вызывающих тревогу", - говорится в сообщении ВОЗ.

По данным ведомства, есть вероятность, что прежние вакцины будут менее эффективны против этого штамма. По словам специалистов, он более трансмиссивный, чем "дельта", который до этого был доминирующим во всем мире.
Новому штамму присвоили название "Омикрон".

"Потребуется несколько недель, чтобы понять, что означает этот штамм, и как он может повлиять на диагностику, лечение и вакцины", - добавили в ВОЗ.

По данным ВОЗ, существующие ПЦР-тесты распознают штамм "омикрон".

ВОЗ признала вызывающими обеспокоенность 5 штаммов коронавируса: британский (Α), южноафриканский (Β), бразильский (Γ), индийский (Δ) и нынешний ботсванский (Ο).

Кроме того, по словам главы Еврокомиссии, производители вакцин разделяют тревогу насчет штамма "Омикрон".

Новый штамм коронавируса переносится быстрее "дельты", заявили в Министерстве здравоохранения Швейцарии.

"Есть вероятность, что новый штамм коронавируса вытеснит "дельту", - сказал РИА Новости эксперт Роспотребнадзора. - Новый штамм коронавируса может быть более заразным и снижает эффективность антител".

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