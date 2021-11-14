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События Вчера, 22:5751
В Украине подорожали картофель, помидоры и курятина

Ассоциация "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ) заявила, что за последние 2 недели цены на яблоки снизились на 14% и составили 9,27 гривен за кг. В противовес яблокам цены на картофель выросли на 16% и составляют 7,28 гривен за кг.

Об этом сообщают "Украинские Новости" со ссылкой на информацию УКАБ в пятницу, 26 ноября.

"Как и 2 недели назад, рекордсменом по изменению цены стал картофель. Однако в прошлый раз он снизился в цене на 20%, а сейчас растет. По состоянию на 25 ноября 2021 года, средняя цена картофеля составляет 7,28 гривен за кг, что на 16% выше показателя двухнедельной давности. Фактически, состоялось проседание цены из-за наступления первых заморозков и ускорения реализации картофеля, который нет возможности хранить в специально оборудованных помещениях. Поэтому можно констатировать просто восстановление цены", - говорится в сообщении ассоциации УКАБ.

В УКАБ рассказали, что цены на другие овощи также выросли. Например, по состоянию на 25 ноября цены на свеклу выросли на 13% и составили 10,90 гривен за кг, а на капусту - на 7% до 7,31 гривен за кг по сравнению с ценами по состоянию на 11 ноября.

В ассоциации добавили, что в этом случае срабатывает сезонный фактор, когда цены на овощи начинают расти осенью, и эта тенденция продолжается вплоть до поступления нового урожая.

"Выросли цены и на помидоры, поскольку на полки начали поступать либо выращенные в теплицах, либо импортированные овощи. В любом случае, они имеют более высокую цену по сравнению с грунтовыми помидорами, что и подтверждается ростом цены. По состоянию на 25 ноября средняя цена на помидоры составляет 42,33 гривни за кг, что на 11% выше цены 2 недель назад", - рассказали в УКАБ.

При этом в текущем году украинские аграрии собрали хороший урожай яблок, что привело к снижению цен. По состоянию на 25 ноября средняя цена на яблоки составляет 9,27 гривен за кг, что на 14% ниже цены 2 недель назад.

В ассоциации проинформировали, что снизились цены на гречку. Благодаря получению хорошего урожая украинскими предприятиями и восстановлению поставок из Российской Федерации удалось стабилизировать дальнейший рост данного вида продукта.

По состоянию на 25 ноября на полках супермаркетов гречка стоит 47,17 гривен за кг, что на 4% ниже цены 2 недель назад.

Среди продукции отрасли животноводства наибольшие темпы роста показывает курятина, за последние 2 недели цена данного вида мяса выросла на 4% и составляет в среднем 104,80 гривен за кг по состоянию на 25 ноября.

Тенденция роста стоимости курятины продолжается уже не первый месяц и вызвана ростом себестоимости производства (рост цены на зерновые культуры, рост заработных плат).

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