Реакция соцсетей на пресс-конференцию Зеленского

В ходе конференции прозвучало несколько сенсационных вещей.

Во-первых, президент обвинил бизнесмена Рината Ахметова в попытке подготовки "государственного переворота" в Украине. Он, по словам Зе, должен случиться в первых числах декабря и при участии России.

Во-вторых, назвал "не людьми" граждан Украины, против которых СНБО без суда и следствия вводит санкции. Так, мол, быстрее и неважно, что противозаконно.

Во время пресс-конференции Зеленский много раз повышал на журналистов голос, перебивал их и хамил.

Главные выводы из марафона Зе - в аналитике "Страны", а ниже мы публикуем реакцию лидеров мнений.

"Исповедь обиженного"

Много комментариев было о том, что Зеленский непрезентабельно выглядел и говорил скандальные вещи.

Ведущая блога "Ясно.Понятно" Олеся Медведева предположила, что вскоре может появиться так называемый "синдром Зеленского", и описала его проявления.

"Синдром Зеленского" - думаю в скором времени именно так психиатры назовут комплексное расстройство личности, симптомы которого: патологическая ложь, дислексия, несвязность речи (поток сознания), резкие перепады настроения, агрессивные словесные выпады, завышенная самооценка, нервный тик, гримасничество, потеря жизненных ориентиров и связи с реальностью".

Диана Панченко назвала свои причины провала пресс-конференции Зеленского.

"Исповедь обиженного.

Весь "пресс-марафон" Президент жалуется. На журналистов. На олигархов. На оппозицию.

Как стареющая актриса, чью роль не оценили: "А я, а я.. работаю на государство"

Зеленский так и не понял: власть - это ответственность. Президентский пост - не сцена. Аплодисментов за красивые видосики не будет.

Слуги народа - не первые у власти, для кого власть - важнее народа. И до них нарушали правила. Но эти пошли дальше - решили, что правила можно отменить.

Зеленскому очень хотелось стать украинским Путиным. Подчинить большой бизнес, прессу, местные элиты. Хотелось чтоб все его любили. Но, как говорится, бери ношу по себе..

Поэтому к Гаранту у меня ВСЕГО ОДИН ВОПРОС:

- После того как поссорился со всеми.. чего же Вы ноете, Господин Президент?"

Политолог Сергей Белашко уверен: Офис президента хотел перебить марафон негатив, но после мероприятия его стало еще больше.

"ПРИХОДИТ ДЕНЬ, КОГДА ВСЁ МЕНЯЕТСЯ…"

Пресс-марафон с участием президента Украины Владимира Зеленского, посвящённый "экватору каденции" получился пустым, громким и скандальным. И это вполне закономерно. Ведь желание интенсивно пообщаться с прессой у Зеленского возникло после череды медийных скандалов с участием его ближайшего окружения.

Зеленский в очередной раз попытался, пользуясь личным высоким рейтингом, отвести удар от своего окружения, переформатировав информационное поле новой "повесточкой". Однако в этот раз его усилия дали, скорее, обратный эффект. После двух с половиной лет пребывания на высшей государственной должности, Зеленскому уже не прощают вещи, которые прощали ранее. Люди не хотят всё новых обещаний, они ждут выполнения старых.

Что понять, насколько провальным оказался пресс-марафон Зеленского, достаточно почитать заголовки сегодняшних новостей.

В сухом остатке: эфир засрали конкретно, но это не помогло перебить негатив, его стало только больше. Хотели, как лучше, а получилось даже "лучше" чем обычно. Жало только, что с Бутусовым не подрались. Это была бы эпичная "битва титанов" – сюжет вполне достойный очередного кинематографического шедевра от Студии "Квартал 95".

Юрист Елена Лукаш оценила поведение Зеленского таким образом:

"Догадываюсь, чего хотело высокомерное ничтожество, затевая встречу с журналистами, но эффект будет совершенно обратный.

Замечательная получилась беседа, шикарный рывок вперед и вниз".

Журналистка Виктория Светлова тоже разложила по полочкам пресс-конференцию Зе.

"Абсолютно провальная пресс-конференция. Ее собрали, чтобы что? Показать, что президент по прежнему "наш парень"?

Но формат "базар-вокзал" для неподготовленного спикера и негативно в большинстве своём настроенной прессы - это плохой формат. Ситуацию, когда Бутусов прямо обвинил гаранта во лжи и по сути сорвал с него флёр президентского статуса, просто нельзя было допускать. И в формате классической пресс-конференции вопрос-ответ, риск этого был бы минимален.

А что это за "ну вы богатый журналист" в адрес Шустера? Общение главы государства с прессой было на уровне дворовых разборок - "а ты шо?".

Кроме того, когда Зеленский говорит от себя, экспромтом, он говорит, скажем так, совершенно юридически невыверенные вещи. А пояснения по скандалу с вертолётами? "Да, мы летали, но день рождения не отмечали".

Пресс-конференции Януковича по сравнению с этим - верх коммуникационного искусства, вот честно. И надо сказать, команда там работала куда грамотнее.

И о госперевороте Ахметова: "есть записи, где кто-то говорит, что Ахметов может готовить переворот". Ну что это …"

Пресс-секретарь Арсения Яценюка Ольга Лаппо написала:

"У меня только один вопрос: зачем?"

Журналист Юрий Ткачев высказал свое мнение о шансах Зе выйти победителем в конфликте с Ринатом Ахметовым.

"Зеленского, планировавшего выиграть войну с Ахметовым.

У Ахметова за спиной 90-е, непрекращающаяся война с Коломойским, 2004, 2012, 2014, война в Донбассе.

У Зеленского за спиной 95-й квартал.

Зеленский мог выиграть эту войну блицкригом в 2019-м, когда он купался в лучах народной любви.

Теперь же мы наблюдаем очередной сеанс игры х@ром на рояле. Только на этот раз в роли рояля сам Зеленский".

"Вся суть правления президента Зеленского в одном диалоге во время его пресс-конференции:

Журналист: Я все розумію, так а де факти?

Пресс-секретарь президента Никифоров: Будь ласка, не сперечайтесь", - отмечает журналистка "Страны" Юлия Корзун.