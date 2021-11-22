Дмитрий Гордон матерился в адрес Зеленского в студии у Шустера

Дмитрий Гордон матерился в адрес Владимира Зеленского на YouTube-канале Шустера во время рекламной паузы.

Журналист рассказал, что ему очень жалко, что "всю страну на@бали". При этом он против нового Майдана и не будет брать участие в акциях протеста.

"Я помню к чему привели предыдущие акции протеста - к потери Украиной субъектности, к гибели 15 тысяч человек, к мраку, который мы переживаем последние 8 лет. В Майдан не верю", - заявил Дмитрий Гордон.

"То есть, против Зеленского, но и против того, чтоб его свергать через акции протеста", - комментирует ситуацию Telegram-канал "Политика Страны".