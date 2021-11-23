Столтенберг заявил что НАТО не будет воевать за Украину в случае нападения России

На Украину не распространяется принцип коллективной обороны НАТО при открытой агрессии другого государства.
Об этом заявил в Twitter генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции.
"Принципы коллективной обороны НАТО на Украину не распространяются", - сказал Столтенберг.
Принцип коллективной обороны состоит в том, что нападение на члена НАТО расценивается как нападение на весь Альянс. Этот принцип закреплен в статье 5 Вашингтонского договора.
Генсек НАТО добавил, что, несмотря на это, Альянс "всецело поддерживает Украину".