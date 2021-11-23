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События Сегодня, 13:2451
Столтенберг заявил что НАТО не будет воевать за Украину в случае нападения России

На Украину не распространяется принцип коллективной обороны НАТО при открытой агрессии другого государства.

Об этом заявил в Twitter генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции.

"Принципы коллективной обороны НАТО на Украину не распространяются", - сказал Столтенберг.

Принцип коллективной обороны состоит в том, что нападение на члена НАТО расценивается как нападение на весь Альянс. Этот принцип закреплен в статье 5 Вашингтонского договора.

Генсек НАТО добавил, что, несмотря на это, Альянс "всецело поддерживает Украину".

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Теги: news, новости, Украина, Россия, война, НАТО, 7dniv, 7dnivinfo  
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