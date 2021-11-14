Референдум об отмене COVID-сертификатов пройдет в Швейцарии

В Швейцарии часть граждан требуют отменить коронавирусные сертификаты, в связи с чем будет проведен общенациональный референдум.

Об этом сообщает BBC.

Известно, что в стране вакцинированы почти две трети населения, однако это один из самых низких в Западной Европе показателей.

Летом в стране были введены COVID-сертификаты, а в сентябре они стали обязательными для посещения общественных мест. Правительство надеялось, что способствует вакцинации населения. Вместо этого многие вышли на протесты, а другие собрали достаточно подписей, чтобы оспорить COVID-сертификат на воскресном референдуме.

По мере роста числа случаев заболевания, правительство рекомендовало больницам увеличить количество мест в палатах интенсивной терапии. В ответ профсоюзы медсестер заявили, что в больницах и так не хватает персонала для ухода за пациентами.

По оценкам, 10% швейцарских медсестер и медицинских работников покинули профессию с начала пандемии.

Но в отличие от других европейских стран, испытывающих аналогичную нехватку в секторе здравоохранения, швейцарские медсестры могут все изменить. Они собрали подписи для проведения общенационального референдума с требованием увеличения инвестиций и улучшения условий труда. В воскресенье этот вопрос также будет на референдуме.

Опросы общественного мнения показывают, что почти 70% респондентов проголосуют за требования медсестер.

С COVID-сертификатом дела обстоят немного сложнее, но около 60% избирателей, похоже, намерены проголосовать за него, а вместе с ним и сохранить действующие ограничения.