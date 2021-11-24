 

В Киеве поверхность озера закрыло нефтяным пятном. Прокуратура начала проверку

События Сегодня, 17:0061
В Киеве поверхность озера закрыло нефтяным пятном. Прокуратура начала проверку

Киевская городская прокуратура взяла на контроль ход досудебного расследования, начатого по факту загрязнения нефтепродуктами водоемов в Оболонском районе столицы.

Об этом сообщает в Facebook прокуратура Киева в субботу, 27 ноября.

В Оболонскую окружную прокуратуру Киева поступили обращения от неравнодушных граждан по поводу обнаружения слива нефтепродуктов из дождевой канализации, впадающей в озеро Кирилловское, а также загрязнение поверхностных вод каскада озер Опечень (Почайна) в Оболонском районе города Киева.

Для фиксации обстоятельств происшествия и отобрания образцов загрязненной воды на место происшествия выехали следственно-оперативная группа и инспекторы Государственной экологической инспекции Столичного округа.

Кроме того, учитывая, что проблема загрязнения поверхностных вод в городе Киеве приобрела системный характер, по инициативе отдела Специализированной экологической прокуратуры Киевской городской прокуратуры 26 ноября проведено выездное оперативное совещание с участием руководства Оболонской окружной прокуратуры Киева и сотрудников Оболонского управления полиции ГУ ЧП в Киеве.

В ходе совещания определены первоочередные меры, которые необходимо осуществить в уголовном производстве для эффективного расследования обстоятельств загрязнения водоемов, установления размера причиненного ущерба, источников загрязнения и лиц, которые к этому причастны.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Киев, загрязнение, озера, 7dniv, 7dnivinfo  
ЗНАК ГОСУДАРСТВА ИЛИ ПРИГОВОР ВРЕМЕНИ: РОЛЬ РАССТАНОВКИ ПРИОРИТЕТОВ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ. ЧАСТЬ I
ЗНАК ГОСУДАРСТВА ИЛИ ПРИГОВОР ВРЕМЕНИ: РОЛЬ РАССТАНОВКИ ПРИОРИТЕТОВ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ. ЧАСТЬ I
ЗНАК ГОСУДАРСТВА И ВОЙНА НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭЛИТ. ЧАСТЬ II
ЗНАК ГОСУДАРСТВА И ВОЙНА НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭЛИТ. ЧАСТЬ II
О ЧЁМ ГОВОРИТ МИР? О ЧЁМ ГОВОРИТ УКРАИНА?
О ЧЁМ ГОВОРИТ МИР? О ЧЁМ ГОВОРИТ УКРАИНА?
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
ИГРА «В УКРАИНУ»
ИГРА «В УКРАИНУ»
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?

Новости по теме

Мужчина в Киеве убегал от полиции на мопеде и напал на патрульного, когда его догнали
Мужчина в Киеве убегал от полиции на мопеде и напал на патрульного, когда его догнали
24-ноя-2021, 09:58
Во вторник утром в Дарницком районе Киева пылает офисное здание
Во вторник утром в Дарницком районе Киева пылает офисное здание
23-ноя-2021, 10:12
Справки об отрицательных тестах на коронавирус продавали и подделывали в киевской лаборатории
Справки об отрицательных тестах на коронавирус продавали и подделывали в киевской лаборатории
6-ноя-2021, 08:44
Студентка в Киеве надела наручники. Спасателям пришлось снимать их болгаркой
Студентка в Киеве надела наручники. Спасателям пришлось снимать их болгаркой
24-окт-2021, 11:10
Неизвестные в Киеве обстреляли маршрутку и ранили водителя
Неизвестные в Киеве обстреляли маршрутку и ранили водителя
16-окт-2021, 23:25

Последние новости

21:10
События
Обязательный ПЦР-тест и самоизоляцию для всех въезжающих в страну из-за штамма "Омикрон" вводит Британия
20:21
События
Новые правила русского языка, которые не обновлялись 65 лет возмутили в России ученых-лингвистов
17:03
Политика
Что известно о "госперевороте с Ахметовым", о котором заявил Зеленский. Реконструкция
17:00
События
В Киеве поверхность озера закрыло нефтяным пятном. Прокуратура начала проверку
16:57
События
Референдум об отмене COVID-сертификатов пройдет в Швейцарии
13:25
Экономика
Как новый штамм коронавируса обвалил нефть и мировые рынки и что это значит для Украины
13:24
События
Столтенберг заявил что НАТО не будет воевать за Украину в случае нападения России
13:22
Политика
Решение Рады о его отстранении от должности президента Украины в суде оспорит Янукович
13:21
Политика
Об обеспокоенности из-за заявлений Зеленского о госперевороте заявил Байден
10:38
Политика
Аваков обвинил Зе в разорении украинского бизнеса одним заявлением
10:28
События
Дмитрий Гордон матерился в адрес Зеленского в студии у Шустера
10:25
События
Реакция соцсетей на пресс-конференцию Зеленского
10:07
События
Что известно о новом штамме коронавируса "Омикрон" и почему в мире бьют тревогу
09:42
События
Из автомата в Косово расстреляли школьный автобус. Убиты кондуктор, водитель и двое учеников
09:40
Экономика
Заявления Зеленского о госперевороте и вывод средств иностранцами вновь обвалили курс гривны
09:36
Политика
Главные выводы из пресс-марафона Зеленского
09:16
События
Долг перед "Газпромом" после ультиматума компании погасила Молдова
09:12
События
Штормовое предупреждение первого уровня опасности объявили в Украине
09:03
События
Масштабное ДТП со смертельным исходом произошло в Харькове
08:20
События
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 27 ноября 2021

Новости ТОП-7

Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 27 ноября 2021901
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 26 ноября 2021808
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 25 ноября 2021445
Тест на Covid в Португалии будут требовать от всех приезжих и на входе в бары и клубы, несмотря на вакцинацию267
Украинский адвокат Саакашвили и Ясько сообщили о повреждениях внутренних органов и мозга у Саакашвили245
Реакция соцсетей на пресс-конференцию Зеленского224
Журналист заявил что "доказательством" подготовки переворота с участием Ахметова стала запись разговора офицера ФСБ220

Досуг

VPS-сервер - особенности и преимущества
VPS-сервер - особенности и преимущества
Современный рынок хостинга на сегодняшний день велик и разнообразен, готов предложить потребителю немалое количество разнообразных услуг. Среди всего этого особое место занимает так называемый Virtual Private Server, или VPS.
Сегодня, 18:3258
Маркет Двери
Маркет Двери
Компания Маркет Двери одна из крупнейших в Украине по продаже дверей. В интернет магазине есть тысячи дверей, как межкомнатных, так и входных. В Киеве есть 8 наших розничных магазинов.
Сегодня, 10:4182
Чому варто надати перевагу дитячому одягу з натуральних матеріалів?
Чому варто надати перевагу дитячому одягу з натуральних матеріалів?
Батькам завжди хочеться піклуватися про свою дитину якнайкраще. Й одна зі складових цього піклування — вибір одягу з натуральних, безпечних матеріалів.
Вчера, 20:38117
МТЗ-80/82: какие неисправности встречаются чаще всего у тракторов
МТЗ-80/82: какие неисправности встречаются чаще всего у тракторов
Трактор — востребованная и многофункциональная сельскохозяйственная техника. Машины активно используются для вспашки земли, сбора урожая, транспортировки различного оборудования и в других целях. 
Вчера, 20:36142
Стильные женские полусапоги больших размеров по выгодным ценам!
Стильные женские полусапоги больших размеров по выгодным ценам!
Сеть магазинов «Пишна Краса» предлагает девушкам и женщинам с полными ножками обратить внимание на новую коллекцию обуви.
Вчера, 16:50120
Особенности и преимущества плитки нестандартных форм
Особенности и преимущества плитки нестандартных форм
Если вы хотите оформить помещение с использованием плитки нестандартных форм, вам стоит предварительно изучить существующие предложения на рынке.
Вчера, 12:04136

События

Обязательный ПЦР-тест и самоизоляцию для всех въезжающих в страну из-за штамма "Омикрон" вводит Британия
Обязательный ПЦР-тест и самоизоляцию для всех въезжающих в страну из-за штамма "Омикрон" вводит Британия
Премьер-министр Борис Джонсон заявил, что Великобритания ввела обязательный ПЦР-тест для всех въезжающих в страну и самоизоляцию до получения результата.
Сегодня, 21:1012
Новые правила русского языка, которые не обновлялись 65 лет возмутили в России ученых-лингвистов
Новые правила русского языка, которые не обновлялись 65 лет возмутили в России ученых-лингвистов
Орфографическая комиссия Российской академии наук раскритиковала новые правила русского языка. Так, в проекте выявили "механистические сокращения и необдуманные нововведения".
Сегодня, 20:2141
В Киеве поверхность озера закрыло нефтяным пятном. Прокуратура начала проверку
В Киеве поверхность озера закрыло нефтяным пятном. Прокуратура начала проверку
Киевская городская прокуратура взяла на контроль ход досудебного расследования, начатого по факту загрязнения нефтепродуктами водоемов в Оболонском районе столицы.
Сегодня, 17:0062
Референдум об отмене COVID-сертификатов пройдет в Швейцарии
Референдум об отмене COVID-сертификатов пройдет в Швейцарии
В Швейцарии часть граждан требуют отменить коронавирусные сертификаты, в связи с чем будет проведен общенациональный референдум.
Сегодня, 16:5761
Столтенберг заявил что НАТО не будет воевать за Украину в случае нападения России
Столтенберг заявил что НАТО не будет воевать за Украину в случае нападения России
На Украину не распространяется принцип коллективной обороны НАТО при открытой агрессии другого государства.
Сегодня, 13:2484
Дмитрий Гордон матерился в адрес Зеленского в студии у Шустера
Дмитрий Гордон матерился в адрес Зеленского в студии у Шустера
Дмитрий Гордон матерился в адрес Владимира Зеленского на YouTube-канале Шустера во время рекламной паузы.
Сегодня, 10:28149
7 Днів