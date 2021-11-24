В Киеве поверхность озера закрыло нефтяным пятном. Прокуратура начала проверку

Киевская городская прокуратура взяла на контроль ход досудебного расследования, начатого по факту загрязнения нефтепродуктами водоемов в Оболонском районе столицы.

Об этом сообщает в Facebook прокуратура Киева в субботу, 27 ноября.

В Оболонскую окружную прокуратуру Киева поступили обращения от неравнодушных граждан по поводу обнаружения слива нефтепродуктов из дождевой канализации, впадающей в озеро Кирилловское, а также загрязнение поверхностных вод каскада озер Опечень (Почайна) в Оболонском районе города Киева.

Для фиксации обстоятельств происшествия и отобрания образцов загрязненной воды на место происшествия выехали следственно-оперативная группа и инспекторы Государственной экологической инспекции Столичного округа.

Кроме того, учитывая, что проблема загрязнения поверхностных вод в городе Киеве приобрела системный характер, по инициативе отдела Специализированной экологической прокуратуры Киевской городской прокуратуры 26 ноября проведено выездное оперативное совещание с участием руководства Оболонской окружной прокуратуры Киева и сотрудников Оболонского управления полиции ГУ ЧП в Киеве.

В ходе совещания определены первоочередные меры, которые необходимо осуществить в уголовном производстве для эффективного расследования обстоятельств загрязнения водоемов, установления размера причиненного ущерба, источников загрязнения и лиц, которые к этому причастны.