 

Новые правила русского языка, которые не обновлялись 65 лет возмутили в России ученых-лингвистов

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Новые правила русского языка, которые не обновлялись 65 лет возмутили в России ученых-лингвистов

Орфографическая комиссия Российской академии наук раскритиковала новые правила русского языка. Так, в проекте выявили "механистические сокращения и необдуманные нововведения".

Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Под коллективным письмом свои подписи поставили 22 из 34 членов комиссии. В Минпросвещения пообещали рассмотреть замечания экспертов.

Еще в начале ноября Министерство просвещения Российской Федерации предложило изменить правила русского языка, сделав орфографию и пунктуацию более актуальной.

Планируется, что новые правила будут доработаны и приняты к концу этого года. В них будет определена передача на письме гласных и согласных звуков. В частности гласные после шипящих и буквы "ц", и в остальных случаях, а также правописание безударных гласных и безударные гласные в корнях, особенности написания отдельных корней. Кроме этого, отдельно — буквы "ъ" и "ь". Например, в документе говорится, что буква "э", стоящая не в начале корня после согласных пишется для передачи гласного "э" и для указания на твердость предшествующего согласного в немногих нарицательных словах иноязычного происхождения. 

Также в документе определят передачу глухих и звонких согласных, также внимание уделят букве "й", непроизносимым согласным и группе согласных на стыке значимых частей слова, двойным согласным и букве "г" в окончании −ого (−его).

Вдобавок будут прописаны правила употребления небуквенных знаков при написании предлогов, повторов, сложных слов, а также правописания имен нарицательных, географических названий, псевдонимов, прозвищ и кличек и составных имен. Например, составные имена, в которых вторая часть - не прозвище, а нарицательное имя в роли приложения, по новым правилам пишутся через дефис: Рокфеллер-старший, Илья-пророк, Николай-угодник, Иван-царевич, Иванушка-дурачок.

В то же время члены комиссии убеждены, что в документе "полностью отсутствует научный аппарат". В связи с этим они выложили в соцсетях письмо к Минпросвещения, в котором призвали отозвать проект. В обращении говорится, что новая инициатива опиралась на справочник "Правила русской орфографии и пунктуации", однако при разработке документа его принципы были сильно изменены. Сам справочник выпустил Институт русского языка РАН имени Виноградова в 2006 году — его считают наиболее известным и авторитетным.

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