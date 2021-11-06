Спада пандемии к зимним праздникам ждет главный санврач Украины

Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявил, что к началу сезона зимних праздников волна Covid-19 может покинуть Украину.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на слова главного санврача.

"К Новому году волна уже должна выйти за территорию Украины. По прогнозам, которые мы используем, пиковые показатели заболеваемости и госпитализации приходятся на середину ноября. Мы сейчас почти перешли пик показателей", - рассказал Игорь Кузин.

Главный санврач добавил, что Минздрав вместе с зимними курортами разрабатывает стратегию работы в период зимних праздников.

"Мы уже начали говорить с зимними курортами о режиме – как здесь обеспечить соблюдение требований противоэпидемического законодательства. Совместная позиция состоит в том, что обеспечить контроль за сертификатами о вакцинации или ПЦР-тестами на подъемниках сложно, поэтому курорты предлагают определенную верификацию - например, на входе в гостиницу или пункт проката спортивного снаряжения", - рассказал Игорь Кузин.

Кузин заявил, что речь идет о том, чтобы зимние курорты были безопасными, и для вакцинированных людей там не было никаких организационных или логистических препятствий.