Как Офис президента меняет схему по "Большой стройке" после меморандума с МВФ

По Большому строительству намечается большой передел.

Как рассказал нам источник, близкий к рынку дорожного строительства, в последние два месяца компаниям, получившим подряды, вдруг начали блокировать налоговые накладные.

"Их внесли в список высокорисковых, и блокируют налоговые накладные, то есть, не подтверждают налоговый кредит. Эти фирмы в свою очередь, не могут подтвердить его своим субподрядчикам, не могут вести хозяйственную деятельность и даже платить зарплаты. То есть, их работа на сегодняшний день фактически заблокирована", — говорит наш источник.

Эту информацию не подтвердили в крупной автодорожной компании, но подтвердили в нескольких мелких.

Представители фирм рассказывают, что на все вопросы в личных беседах налоговики ссылаются на неких "списки", которые им спустили из Банковой. В этих списках указаны компании, которые нужно поставить на стоп.

"Цель - переформатировать схему, которая работает по Большому строительству и по региональному строительству за средства из ГФРР. Хотят резко уменьшить количество участников - с порядка 100 до 10-12, а также увеличить и структурировать «заносы». Причина в том, что действующая схема дала сбой, и наверх начали не доходить средства: ожидали один выхлоп, а получают совсем другой. Кроме того, началась утечка информации по схемам на дорогах - слишком много недовольных подрядчиков, которые сливают данные, в том числе, СМИ", — пояснил нам источник.

По его словам, если сейчас стандартная такса по откатам - 10% от бюджета проекта, то те, кто останется в схеме, должны будут заносить больше - от 10% до 30% в зависимости от суммы освоенных денег.

Расходы на Большое строительство из года в год растут. В этом году, как отчитался недавно консультант программы "Большое строительство" Юрий Голик, на дороги потратят порядка 110 млрд. В проекте бюджета на следующий год заложено 125 млрд гривен. 10-30% от этой суммы, которые дорожники должны будут передавать наверх - это от 12,5 млрд до почти 40 млрд. То есть, достаточно жирный куш, который предназначен чиновникам разного уровня вплоть до высшего руководства государства.

Разбирались, почему начались зачистки на рынке дорожного строительства.

"Не доносят деньги и болтают лишнее"

Тот факт, что Большое строительство буквально со старта обросло массой схем, давно известен. Сам проект уже крестили "Великим крадівництвом". Мы писали, что есть некий пул компаний, которые с завидной регулярностью выигрывают тендеры по дорожному строительству и оперируют миллиардными бюджетами.

Наш источник так описывает схему, которая работала до недавнего времени.

"На уровень областей "спускали" 2-4 подрядчиков, которые выигрывали тендеры. Курировал их лично губернатор или его зам, также информация передавалась по линии СБУ и МВД, чтобы к этим фирмам не было никаких вопросов.

После получения денег из бюджета, реализации проекта и подписания актов выполненных работ, компании передавали часть денег в Киев. Обычно речь шла о 10% от общей суммы. Передавали по разным каналам - был и кэш, и переводы и проводки через конвертационные центры. Затем доверенное лицо получало часть этих средств обратно - на раздачу всем участникам на местах (чиновникам, правоохранителям). Но с недавних пор схема дала сбой. Киевские получатели начали подозревать, что деньги им не доносят - суммы не совпадали с общими расходами на дороги. То есть, на каком-то этапе возник сбой, кто-то недоплачивал. Плюс - по рынку пошло недовольство поборами, начали сливать информацию, в том числе, журналистам. Поэтому схему решили кардинально переформатировать", — говорит наш источник.

По его словам, в последние два месяца компаниям массово блокируют налоговые накладные - вносят их в список высокорисковых и начинаются проверки, но конца-краю им не видно. В частных беседах налоговики, якобы, ссылаются на некие списки, которые они получили из Банковой, с перечнем фирм, которые нужно притормозить. И советуют тем, кто в эти списки попал, ехать решать в ОП.

Примечательно, что с блокировками налоговых накладных столкнулись далеко не все дорожники. К примеру, в одной из крупных фирм нам заявили, что впервые об этом слышат. "Все нормально и у нас, и у наших коллег, мы специально промониторили ситуацию. Ни с финансированием, ни с налоговой проблем нет", — говорят дорожники.

Но в нескольких мелких компаниях заявляют, что проблема как раз есть - налоговые накладные блокируют, и фирмы фактически не могут работать, даже платить людям зарплаты.

Есть руководители фирм, которые уже ездили "договариваться".

Некоторым это удалось, а некоторым нет. Идет жесткий отсев на уровне Офиса президента.

"Вероятно, хотят резко уменьшить количество подрядчиков - оставить всего 10-12 крупных, убрав "мелочь" (на сегодня на этом рынке работает порядка 100 фирм)", - говорит наш источник.

Стоит отметить, что львиную долю бюджетного финансирования на дороги как раз и осваивают крупные компании. К примеру, в десятку входят "Автомагистраль Юг" (профинансирована в этом году более чем на 30 млрд), владельца которой Александра Бойко считают близким к советнику проекта "Большое строительство" Юрию Голику, турецкая "Онур" (более 26 млрд), "Росдорстрой" депутата Одесского горсовета Юрия Шумахера (порядка 13,5 млрд), "ПБС" экс-директора "Буковеля" Александра Шевченко (порядка 10 млрд), региональные "Технострой центр" (6,3 млрд), ШБУ-77 (6 млрд), Хмельницкое ШБУ-56 (более 5,6 млрд), "Альтком" (3,4 млрд), "Будинвест-инжиниринг" (3,3 млрд).

Но не факт, что все они останутся при деле.

"Будут заново договариваться по условиям", - говорит наш источник.

Что касается мелких участников дорожного строительства, то их, якобы, хотят по максимуму оттеснить от тендеров. Они смогут принимать участие в работах разве что в качестве субподрядчиков - если их выберут компании, получающие бюджетное финансирование.

"Таким образом, будет максимально сужен круг тех, кто непосредственно в схеме", - говорит наш источник.

"30% вместо 10%"

Самое интересное - хотят переформатировать не только пул дорожников, но и условия их работы.

"По той информации, что просачивается по итогам переговоров дорожников в ОП, хотят увеличить откаты с 10% до 10-30% - в зависимости от проекта, самой фирмы и т.д. То есть, сумма для каждого будет разной. Кроме того, по моим данным, хотят изменить каналы передачи денег. Но как именно - точной информации пока нет", — подытожил источник.

Интересно при этом, что дорожники не спешат оспаривать блокирование налоговых накладных в судах, как это делают другие компании.

"Вы поймите, они все были в схеме, если сейчас начнут разборки - над ними угроза проверок и, возможно, уголовных дел", - поясняет наш источник.

Интересно, что в меморандуме с МВФ в пункте, которые прописывает аудит ковидного фонда, о дорожном строительстве также упоминается.

"Мы завершим аудит средств, потраченных по этой бюджетной программе, преимущественно, государственным дорожным фондом (13.3 млрд гривен), до конца декабря 2021 года (структурный маяк, перенесенный с конца марта 2021 года). Хотя соглашения о конфиденциальности с поставщиками могут не позволить публичное раскрытие подробностей некоторых расходов, мы сейчас изучаем варианты, как сделать это возможным. Мы передали 212 дел правоохранительным органам и обязуемся полностью сотрудничать по любым потенциально уголовным расследованиям касательно трат, связанных с COVID-19, в том числе путем предоставления доступа к доказательствам, собранным в рамках процесса аудита", - говорится в меморандуме с МВФ от лица украинских властей.

То есть, украинские власти фактически взяли на себя обязательства возбуждать уголовные дела. И компании, которые "выпадут из обоймы" как раз и могут стать потенциальными фигурантами.