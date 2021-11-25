На 73-м году жизни умер певец и композитор Александр Градский

В Москве умер известный советский и российский певец и композитор Александр Градский, которого несколько дней назад экстренно госпитализировали с подозрением на инсульт. Ему было 72 года.

Об этом сообщают "Известия".

Градский, по информации СМИ, почувствовал себя плохо некоторое время назад. Сначала ему не понадобилась медицинская помощь, но 26 ноября ему вновь стало плохо, и его с подозрением на инсульт экстренно госпитализировали в одну из клиник. Он был без сознания.

По информации "Известий", 28 ноября, около 02:10 Градский умер. "РИА Новости" сообщает, что здоровье музыканта ухудшилось после перенесенного COVID-19.

Справка. Александр Градский родился 3 ноября 1949 года в городе Копейске Челябинской области. Окончил факультет академического пения ГМПИ им. Гнесиных, где обучался по классу вокала. В Московской консерватории обучался по классу композиции. В 1965 году основал одну из первых рок-групп в СССР – "Славяне", а через год – группу "Скоморохи".

Был автором музыки более чем к десяткам различных фильмам и мультфильмам. Выпустил более 18 альбомов, написал нескольких рок-опер и рок-балетов, а также множество песен.

Также музыкант был художественным руководителем театра "Градский Холл". В 1999 году ему присвоили звание народного артиста РФ. В последние годы композитор был наставником в российском талант-шоу "Голос".