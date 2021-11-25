После взрыва в Новой Одессе полиция открыла уголовное производство

Правоохранители открыли уголовное дело по факту взрыва дома в городе Новая Одесса Николаевской области.

В результате происшествия погиб один человек, еще трое пострадали. Еще двоих людей ищут под завалами, сообщили в пресс-службе полиции Николаевской области.

Инцидент квалифицировали по ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины "Нарушение установленных законодательством требований пожарной или техногенной безопасности, повлекшее гибель людей".

Правоохранители выясняют все обстоятельства и причины происшествия.

На месте работают полицейские, спасатели и представители других профильных служб и ведомств.