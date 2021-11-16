Немецкие СМИ заявили что "Северный поток-2" могут запустить и без сертификации

Газопровод "Северный поток-2" могут запустить и без сертификации немецким Федеральным сетевым агентством (Bundesnetzagentur), которую приостановили в середине ноября.

Об этом в субботу, 27 ноября, сообщила немецкая газета Handelsblatt.

По информации журналистов, случаи, когда газопроводы запускали, не дожидаясь сертификации, уже были. Так, к примеру случилось с трубопроводом NEL (сухопутное ответвление "Северного потока" - Ред.) и газопроводом EGL 401.

В таких случаях предприятию грозит единоразовый штраф, сумма которого может достигать одного миллиона евро. А инвестиции в строительство "Северный поток-2" уже составили минимум 10 млрд евро.

"В свете продолжающихся высоких цен на газ предприятию может быть выгодно быстро запустить газопровод, тогда "Газпром" по крайней мере сэкономит транзитные взносы за проход газа через Украину", - пишет издание.

Впрочем, в Федеральном сетевом агентстве заявили, что между NEL, EGL 401 и "Северным потоком-2" "нет ничего общего".