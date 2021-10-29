 

В Харькове на конкурсе тату победил одессит с портретом Жванецкого на спине

События Сегодня, 10:4465
В Харькове на конкурсе тату победил одессит с портретом Жванецкого на спине

Победителем фестиваля Kharkiv Tattoo Convention стал одессит Евгений Ерошевский, шеф-повар известного ресторана в центре города. 

На спине парня изображена черная ретро-машина "Чайка" и портреты Утесова и Жванецкого.

Об этом сообщает "Думская".

Тату Ерошевского победило в категории "черно-белая татуировка". Кроме "Чайки", Утесова и Жванецкого на его спине изображен одесский дворик и фото одесских достопримечательностей. 

Изначально повар хотел набить тату на руке, но позже понял, что "площади недостаточно". Поэтому в ход пошла спина и шея. Сам процесс набивания занял три месяца.

"Мы начали в мае, а закончили в июле. Раз в неделю сеанс. Было довольно больно, особенно в районе поясницы. Потом Юра меня обрадовал, что мы поедем на тату-фестиваль, и мне пришлось отказаться от отдыха на море, так как загар портит контраст татуировки", - рассказал он.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Тату, фестиваль, 7dniv, 7dnivinfo  
ЗНАК ГОСУДАРСТВА ИЛИ ПРИГОВОР ВРЕМЕНИ: РОЛЬ РАССТАНОВКИ ПРИОРИТЕТОВ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ. ЧАСТЬ I
ЗНАК ГОСУДАРСТВА ИЛИ ПРИГОВОР ВРЕМЕНИ: РОЛЬ РАССТАНОВКИ ПРИОРИТЕТОВ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ. ЧАСТЬ I
ЗНАК ГОСУДАРСТВА И ВОЙНА НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭЛИТ. ЧАСТЬ II
ЗНАК ГОСУДАРСТВА И ВОЙНА НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭЛИТ. ЧАСТЬ II
О ЧЁМ ГОВОРИТ МИР? О ЧЁМ ГОВОРИТ УКРАИНА?
О ЧЁМ ГОВОРИТ МИР? О ЧЁМ ГОВОРИТ УКРАИНА?
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
ИГРА «В УКРАИНУ»
ИГРА «В УКРАИНУ»
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?

Новости по теме

Скорость электросамокатов до 12 км/час ограничили в одесских парках
Скорость электросамокатов до 12 км/час ограничили в одесских парках
29-окт-2021, 10:26
Радикал в Харькове напал на мужчину из-за надписи
Радикал в Харькове напал на мужчину из-за надписи "СССР" на его кофте
26-окт-2021, 17:31
Гид
Гид "Мишлен" впервые присвоил свои звезды московским ресторанам
14-окт-2021, 23:05
В больнице Белой Церкви произошел пожар
В больнице Белой Церкви произошел пожар
4-окт-2021, 09:26
Продюсер
Продюсер "Тату" запретил певицам исполнять хиты "Я сошла с ума" и "Нас не догонят"
3-окт-2021, 20:22

Последние новости

10:44
События
В Харькове на конкурсе тату победил одессит с портретом Жванецкого на спине
10:43
События
Немецкие СМИ заявили что "Северный поток-2" могут запустить и без сертификации
10:37
События
После взрыва в Новой Одессе полиция открыла уголовное производство
10:35
События
На 73-м году жизни умер певец и композитор Александр Градский
10:34
Политика
Своего экс-помощника Джамбулатова причастным к гибели Антона Полякова считает нардеп Анна Скороход
10:31
События
Украинцев отказаться от газа из России призвала посол Британии
10:30
События
Изображение омикрон-штамма коронавируса впервые удалось получить ученым
10:28
События
Как Офис президента меняет схему по "Большой стройке" после меморандума с МВФ
09:32
События
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 28 ноября 2021
09:00
Экономика
Рынок нефти: что нужно знать трейдеру?
Вчера, 2021-11-27
22:11
События
Спада пандемии к зимним праздникам ждет главный санврач Украины
21:10
События
Обязательный ПЦР-тест и самоизоляцию для всех въезжающих в страну из-за штамма "Омикрон" вводит Британия
20:21
События
Новые правила русского языка, которые не обновлялись 65 лет возмутили в России ученых-лингвистов
17:03
Политика
Что известно о "госперевороте с Ахметовым", о котором заявил Зеленский. Реконструкция
17:00
События
В Киеве поверхность озера закрыло нефтяным пятном. Прокуратура начала проверку
16:57
События
Референдум об отмене COVID-сертификатов пройдет в Швейцарии
13:25
Экономика
Как новый штамм коронавируса обвалил нефть и мировые рынки и что это значит для Украины
13:24
События
Столтенберг заявил что НАТО не будет воевать за Украину в случае нападения России
13:22
Политика
Решение Рады о его отстранении от должности президента Украины в суде оспорит Янукович
13:21
Политика
Об обеспокоенности из-за заявлений Зеленского о госперевороте заявил Байден

Новости ТОП-7

Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 27 ноября 20211127
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 26 ноября 2021949
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 28 ноября 2021400
Реакция соцсетей на пресс-конференцию Зеленского360
Журналист заявил что "доказательством" подготовки переворота с участием Ахметова стала запись разговора офицера ФСБ313
Тест на Covid в Португалии будут требовать от всех приезжих и на входе в бары и клубы, несмотря на вакцинацию306
Как суды начали отменять санкции СНБО против граждан Украины232

Досуг

ТОП-3 детских кроссовок для мальчиков от Chicco
ТОП-3 детских кроссовок для мальчиков от Chicco
Выбрать первую обувь малышу достаточно сложно. На территории Украины свою продукцию реализуют многие производители. Многие мамы приобретают детские кроссовки, в которых малышу комфортно и удобно двигаться.
Сегодня, 11:2256
VPS-сервер - особенности и преимущества
VPS-сервер - особенности и преимущества
Современный рынок хостинга на сегодняшний день велик и разнообразен, готов предложить потребителю немалое количество разнообразных услуг. Среди всего этого особое место занимает так называемый Virtual Private Server, или VPS.
Вчера, 18:32133
Маркет Двери
Маркет Двери
Компания Маркет Двери одна из крупнейших в Украине по продаже дверей. В интернет магазине есть тысячи дверей, как межкомнатных, так и входных. В Киеве есть 8 наших розничных магазинов.
Вчера, 10:41101
Чому варто надати перевагу дитячому одягу з натуральних матеріалів?
Чому варто надати перевагу дитячому одягу з натуральних матеріалів?
Батькам завжди хочеться піклуватися про свою дитину якнайкраще. Й одна зі складових цього піклування — вибір одягу з натуральних, безпечних матеріалів.
26-ноя-2021, 20:38145
МТЗ-80/82: какие неисправности встречаются чаще всего у тракторов
МТЗ-80/82: какие неисправности встречаются чаще всего у тракторов
Трактор — востребованная и многофункциональная сельскохозяйственная техника. Машины активно используются для вспашки земли, сбора урожая, транспортировки различного оборудования и в других целях. 
26-ноя-2021, 20:36181
Стильные женские полусапоги больших размеров по выгодным ценам!
Стильные женские полусапоги больших размеров по выгодным ценам!
Сеть магазинов «Пишна Краса» предлагает девушкам и женщинам с полными ножками обратить внимание на новую коллекцию обуви.
26-ноя-2021, 16:50149

События

В Харькове на конкурсе тату победил одессит с портретом Жванецкого на спине
В Харькове на конкурсе тату победил одессит с портретом Жванецкого на спине
Победителем фестиваля Kharkiv Tattoo Convention стал одессит Евгений Ерошевский, шеф-повар известного ресторана в центре города.
Сегодня, 10:4466
Немецкие СМИ заявили что "Северный поток-2" могут запустить и без сертификации
Немецкие СМИ заявили что "Северный поток-2" могут запустить и без сертификации
Газопровод "Северный поток-2" могут запустить и без сертификации немецким Федеральным сетевым агентством (Bundesnetzagentur), которую приостановили в середине ноября.
Сегодня, 10:4358
После взрыва в Новой Одессе полиция открыла уголовное производство
После взрыва в Новой Одессе полиция открыла уголовное производство
Правоохранители открыли уголовное дело по факту взрыва дома в городе Новая Одесса Николаевской области.
Сегодня, 10:3758
На 73-м году жизни умер певец и композитор Александр Градский
На 73-м году жизни умер певец и композитор Александр Градский
В Москве умер известный советский и российский певец и композитор Александр Градский, которого несколько дней назад экстренно госпитализировали с подозрением на инсульт. Ему было 72 года.
Сегодня, 10:3576
Украинцев отказаться от газа из России призвала посол Британии
Украинцев отказаться от газа из России призвала посол Британии
Посол Великобритании в Киеве Мелинда Симмонс призвала, чтобы Киев перестал быть энергозависимым, особенно от Российской Федерации.
Сегодня, 10:3174
Изображение омикрон-штамма коронавируса впервые удалось получить ученым
Изображение омикрон-штамма коронавируса впервые удалось получить ученым
Итальянские ученые показали первое в мире изображение белка нового штамма "омикрон" в сравнении со штаммом "дельта".
Сегодня, 10:3071
7 Днів