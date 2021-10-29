В Харькове на конкурсе тату победил одессит с портретом Жванецкого на спине

Победителем фестиваля Kharkiv Tattoo Convention стал одессит Евгений Ерошевский, шеф-повар известного ресторана в центре города.

На спине парня изображена черная ретро-машина "Чайка" и портреты Утесова и Жванецкого.

Об этом сообщает "Думская".

Тату Ерошевского победило в категории "черно-белая татуировка". Кроме "Чайки", Утесова и Жванецкого на его спине изображен одесский дворик и фото одесских достопримечательностей.

Изначально повар хотел набить тату на руке, но позже понял, что "площади недостаточно". Поэтому в ход пошла спина и шея. Сам процесс набивания занял три месяца.

"Мы начали в мае, а закончили в июле. Раз в неделю сеанс. Было довольно больно, особенно в районе поясницы. Потом Юра меня обрадовал, что мы поедем на тату-фестиваль, и мне пришлось отказаться от отдыха на море, так как загар портит контраст татуировки", - рассказал он.