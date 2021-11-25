Способ убивать коронавирус за две секунды нашли израильские ученые

Ученые из Ариэльского университета в Израиле рассказали, что им удалось на 99% уничтожить ковид и полиовирус на поверхностях всего за две секунды. По словам исследователей, этому способствовала особая форма излучения.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Ученые заявили, что особые формы излучения или, как еще их называют, миллиметровые волны, способны на 99% уничтожать корона- и полиовирус на поверхностях всего за две секунды. Такой результат может иметь важное значение для быстрой и эффективной дезинфекции окружающей среды и оборудования.

"Наша лаборатория специализируется на источниках электромагнитного излучения. Этот тип излучения работает в режиме миллиметровых волн - их длина около трех миллиметров. Для сравнения: излучение мобильного телефона имеет длину волны около 30 сантиметров, а излучение микроволны - около 12 сантиметров", - рассказал профессор Моше Эйнат - сооватор исследования.

Миллиметровые волны используют во многих областях. В медицине предварительные исследования уже показали, что они могут быть эффективны в борьбе с опухолями, в уничтожении раковых клеток. Кроме того, их можно использовать для передачи энергии и электричества без проводов, а также в процессе производства уникальных материалов, таких как синтетические алмазы.

Когда началась пандемия Covid-19, Эйнат и его команда использовали миллиметровые волны для уничтожения вируса. После чего они начали сотрудничать с молекулярным биологом Габи Герлитцем, который стал ведущим автором исследования.

"Мы увидели, что излучение за счет повышения температуры может убивать вирус", - сказал Герлитцем.

На сегодняшний день нельзя использовать данную технологию для уничтожения коронавирусной инфекции в организме человека, однако, по словам ученых, она может пригодиться для быстрой очистки комнат, оборудования и любых поверхностей.

"Другие методы, используемые в настоящее время для этой цели, такие как УФ-излучение, требуют минут, а иногда и целого часа, и, кроме того, они могут быть токсичными для человека, что делает процесс дезинфекции очень непрактичным. С помощью нашей технологии мы уничтожили почти 99,9% вируса за две секунды", - рассказал Герлитц.

Кроме того, в исследовании отмечают, что излучение очень мягко воздействует на поверхности, не нагревая их и никак не повреждая, поэтому его можно использовать, к примеру, на электронном оборудовании.

Кроме ковида, ученым удалось с помощью миллиметровых волн уничтожить и полиовирус.

"Мы хотели доказать, что этот метод работает с вирусами в целом", - подытожил Герлитц.

Теперь ученые нацелены сосредоточиться на применении этого метода для дезинфекции воды.