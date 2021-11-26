Рекомендации относительно нового штамма COVID-19 “Омикрон” обнародовали в Евросоюзе

Новый штамм коронавируса "Омикрон", который, вероятно, более устойчив к вакцинам, чем другие разновидности ковида. Этот тип вируса может распространяться быстрее.

Об этом сообщается в докладе Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний.

Глава Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний Андреа Аммон выразила опасения касательно нового штамма коронавируса "Омикрон".

"Сегодня мы публикуем оценку угрозы появления нового варианта коронавируса "Омикрон", вызывающего беспокойство. Все еще существует значительная неопределенность в отношении эффективности вакцины, риска повторной инфекции и других свойств этого варианта. На данном этапе, основываясь на нашем опыте с предыдущими вариантами, мы должны быть ответственны и принять меры предосторожности, чтобы выиграть время, пока мы не получим больше информации", - заявила Андреа.

В связи с распространением штамма "Омикрон" в ЕС рекомендуют: