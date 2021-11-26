 

Бутусов опубликовал видео, как он стреляет по Донбассу "за жертв советских репрессий"

События Сегодня, 15:0870
Бутусов опубликовал видео, как он стреляет по Донбассу "за жертв советских репрессий"

Вчера, в День памяти жертв Голодомора, главный редактор "Ценор.нет" Юрий Бутусов опубликовал пост в соцсети, в котором заявил, что может "быть причастен к гибели некоторых людей на Донбассе".

Также он прикрепил к нему видео, на котором стреляет из тяжелого вооружения и говорит, что делает он это по "российским оккупантам" и "за каждую жертву советских репрессий". Впрочем позже Бутусов заявил, что действия разворачиваются не на Донбассе, а видео было снято давно. 

Об это Юрий Бутусов сообщил в Facebook.

"Сегодня, в День памяти жертв Голодомора, должен признаться, что я, вероятно, могу быть причастен к гибели некоторых людей на Донбассе - но исключительно к гибели российских оккупантов, террористов и убийц украинского народа. И видео из Байрактара, и другие данные об украинской войне за независимость мне передают доверяющие мне защитники Украины, потому что не доверяют российской агентуре во власти, которая пытается "слить" Донбасс", - написал Бутусов.

Также он опубликовал видео, на котором он стреляет из тяжелого вооружения и заявляет, что делает это "за каждое зерно 1933 года, за каждую жертву советских репрессий". 

Впрочем, на следующий день, после разгоревшегося скандала на тему того, что кто угодно может приехать на фронт и использовать запрещенные Минскими соглашениями вооружения да еще и признаваться в убийствах людей, Бутусов заявил, что видео снято очень давно и не на Донбассе. 

"Видео снято очень давно, с тренировок подразделений территориальной обороны одного из регионов Украины. Это совершенно точно не настоящее время, поскольку я сейчас нахожусь в Киеве. Ничего героического в этом видео нет, простое поздравление ко дню Голодомора. Снят в строгом соответствии с действующими конвенциями и запретами", - написал Бутусов. 

"Скандал этот наверняка попытается в своих интересах использовать Зеленский, которому Бутусов в пятницу хотел "набить морду" после перепалки на пресс-конференции. На фоне таких "перфомансов" Зеленского будут позиционировать умеренным политиком, "противостоящим экстремистам, разжигающим новую войну". Хотя в реальности, политика Зе по отношению к войне на Донбассе совпадает с видео, опубликованным Бутусовым", - комментирует ситуацию Telegram-канал "Политика Страны".

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Теги: news, новости, Украина, Бутусов, 7dniv, 7dnivinfo  
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