Что думают предприниматели об ужесточении карантина в "желтой" зоне

Правительство хочет ужесточить правила работы заведений сферы услуг в "желтой" зоне карантина. Теперь у ресторанов в "желтой" зоне не будет возможности выбирать – вакцинировать ли персонал или же работать с ограничениями.

Фактически разницы между "красной", "оранжевой" и "желтой" зонами карантина для заведений общепита не будет вообще. В любом случае в кафе должны быть вакцинированы все сотрудники и клиенты (альтернатива – свежий ПЦР-тест и справка о выздоровлении от ковида).

Владельцы ресторанов шокированы этими изменениями. По их словам, ужесточение карантина в "желтой" зоне окончательно убьет их бизнес, который и без того терпит убытки.

"Страна" опросила украинских рестораторов о том, как на них отразится изменение правил работы в "желтой" зоне и к чему это приведет.

Дмитрий Федотенков, совладелец сети ресторанов Tarantino Family:

"Новые правила работы в "желтой" зоне просто добьют ресторанный бизнес. Уже сейчас все ограничения "красной" зоны привели к потере выручки до 50%.

Я возмущен тем, что требование ходить в рестораны только вакцинированным теперь действует не только в "красной", но и в "желтой" зоне карантина. При этом сертификат вакцинации почему-то не требуется для похода в супермаркет и поездки в общественном транспорте, хотя скопление людей там гораздо плотнее, чем в ресторанах.

Все сотрудники у нас уже и так давно вакцинированы, так что проблемы с персоналом нет. Проблема с посетителями.

От карантина страдают все заведения, и чем дешевле средний чек, тем больше потери бизнеса. В более дорогих ресторанах падение небольшое, но рестораны с чеком ниже среднего вообще не зарабатывают в карантин. Прибыли ноль, убытков – масса.

Страдает не только собственник бизнеса, но и все остальные. Многие рестораны сокращают персонал и расходы на него, специалисты из ресторанного бизнеса уходят в другие сферы. Заведения по рынку очень неравномерно платят арендодателям, и те тоже массово терпят убытки. Это целая цепочка огромных финансовых и кадровых потерь.

Мы в режиме "желтой" зоны будем находиться ещё не один год. Новые ограничения – слишком жесткие. Это убийство ресторанного бизнеса.

Люди, которые принимают эти решения, сидя в "Белом доме" на Банковой, не ощущают реальности и оторваны от жизни. Они, наверное, сравнивают с правилами карантина в ЕС, но там правительству удалось убедить людей вакцинироваться, и ограничения не настолько значимы. А в Украине, наказывая бизнес, пытаются заставить людей прививаться.

Вакцинация не имеет отношения к ресторанам. И рестораны не виноваты в том, что в Украине налево и направо продаются поддельные сертификаты вакцинации. Это власть не может объяснить людям, почему нужно прививаться. А мы при чем?

Идея ужесточать правила работы ресторанов в желтой зоне абсолютно бредовая. Я просто не понимаю, зачем вводить ограничения для спортзалов и ресторанов, когда не введены аналогичные ограничения для транспорта? Очередные двойные стандарты в стиле наших правителей.

Вообще не нужно ужесточать карантин для "желтой" зоны. Зачем? Уже и так прописаны правила, по которым мы давно работаем – дистанция между столами, масочный режим, антисептики и т.д.

Нет смысла в дополнительных ограничениях для классических ресторанов. Для баров и дискотек – возможно, потому что там более плотное скопление людей. Но обычные рестораны явно не более ужасны с точки зрения распространения коронавируса, чем общественный транспорт, где такие ограничения не действуют".

Тарас Середюк, сооснователь и совладелец сети ресторанов "Мафия":

"Первое: мы и так имеем 100% или близкую к 100% цифру вакцинированных сотрудников. Второе: мы и так проверяем у гостей сертификаты. Но при этом "красная зона" карантина означает, что очень много людей не попадает в рестораны, потому что они просто боятся туда идти.

Если сейчас ужесточить работу ресторанов и в "желтой" зоне, то те, кто уже боялся, еще больше испугаются ходить в рестораны. Потому что создаётся впечатление, что ресторан – основной разносчик инфекции. Хотя известно и понятно по европейским исследованиям еще прошлого года, что не более 3% людей заражаются коронавирусом в ресторанах.

Для нас по факту сейчас "желтая" и "оранжевая" зоны не будут ничем отличаться от "красной". Рестораны готовы, но эти решения давят на психику потребителя и диктуют ему поведение. А это приводит к тому, что люди не приходят в заведения. И в результате просто гибнет отрасль, в которой занят миллион человек, и которая создана для того, чтобы дарить счастье и поднимать людям настроение. Ведь рестораны – это не только про еду.

Почему Офис президента не думает, что, ужесточая карантин для ресторанов, потеряет счастливых украинцев? Ведь индекс счастья – это вполне измеряемая величина. Пусть они измеряют этот индекс в местах, где закрыты или плохо работают рестораны – там он будет низким. Там, где много ресторанов и они вкусные, индекс счастья населения высокий. А с низким индексом счастья люди не голосуют за эту власть, и рейтинги власти будут низкими, если они не дают возможность работать ресторанам.

Я читал исследования американцев и японцев по этому поводу. Когда произошла авария на АЭС "Фукусима-1", землетрясение и цунами, первое, что открыли там японцы после больницы и продуктового магазина – бар и ресторанчик. Они сказали, что людям после такой катастрофы нужна социализация – какое-то место вне дома, чтобы люди выходили из депрессии.

Американцы считают, что в каждом захолустье должен быть стейк-хаус. У них даже есть фраза: "Я вырос в таком захолустье, где даже не было стейк-хауса". То есть наличие ресторана делает населенный пункт привлекательным. Ресторан – это не про удовлетворение запаса белков, жиров и углеводов, это про радость. Если радость будет маленькая, то и рейтинг правительства страны будет маленький. Не в дорогах счастье. Дороги – это часть инфраструктуры, но если в ней негде людям будет получать положительные эмоции, никто от этого счастлив не будет.

Большинство украинских компаний получит в ноябре убыток. Кто зарабатывал миллион, будет зарабатывать полмиллиона. Из 6 тысяч ресторанов уже закрылись 2 тысячи. И если будут и дальше ужесточать карантин, закроется ещё две тысячи. Количество сотрудников раньше в отрасли было около миллиона человек, сейчас – уже 600-700 тысяч, и отток работников из отросли продолжается.

В "красной" зоне карантина мы уже наблюдаем падение продаж на 40% от нормальной жизни. Ровно такое же падение мы получим, если "желтую" зону фактически приравняют к "красной". А если продажи падают на 30-40%, то это дает ресторанам такой же "минус" – убытки. Следует ждать закрытия как минимум ещё одной-двух тысяч ресторанов по всей Украине".

Екатерина Любчик, ресторатор (Kritikos):

"Лично для меня ничего не изменится, так как Киев давно в "красной" зоне, и все сотрудники у нас вакцинированы. Мы уже адаптировались. И в наш ресторан управляющая не пускает гостей без прививки, и даже с одной дозой. Таким клиентам мы прямо на входе предлагаем сделать экспресс-тест, и если он отрицательный, впускаем внутрь. Естественно, все эти тесты мы покупаем за свой счет.

Я знаю рестораны, где посещаемость упала на 30%. Нам, можно сказать, повезло – у нас ценовой сегмент средний+, и видимо, карантин не так сильно ударил по кошельку наших клиентов. В основном от карантина страдают заведения, ориентированные на молодежь, студентов, хипстеров. Там падение сильное. В премиум-сегменте особо ничего не изменилось.

За время работы в "красной" зоне посещаемость нашего ресторана упала примерно на 10%. И то – это именно люди без вакцины или теста, которым мы вынуждены отказывать. И они просто уходят в условный соседний ресторан, где владельцам все равно.

Глобально проблема всех этих ограничений в том, что есть рестораны, которые открыто не соблюдают карантинные меры. Мои друзья-рестораторы прямо говорят: мол, мы не будем эти правила соблюдать, нам все равно. Приходят проверки, выписывают им штрафы, но рестораны просто не оплачивают их. И никаких последствий для них нет.

Я как ресторатор, который все эти правила соблюдает, смотрю на них и задаюсь вопросом: а в чем тогда смысл мне соблюдать карантин, если соседний ресторан пускает вообще всех клиентов? И ему ничего за это не будет?"

Я уже даже проконсультировалась с юристами, и они подтвердили, что все эти правила, которые устанавливает правительство, носят рекомендательный характер. То есть, по факту никто не может заставить ресторан заплатить штраф за нарушение правил карантина. Это только вопрос осознанности владельца ресторана".

Максим Храмов, ресторатор:

"С точки зрения бизнеса - это полная ерунда. Ничего хорошего это бизнесу не принесёт. На сегодняшний день есть два фактора, которые приводят к падению посещаемости и убыткам. Первый - многие люди, у которых нет сертификата или нет денег, чтобы сдавать каждые три дня ПЦР-тест, не ходят в рестораны, просто потому что боятся, что их не пустят. Второй - падение посещаемости из-за общего психоза, который нагнетается каждый день. Причём непонятно, что влияет больше - первое или второе.

Многие наши постоянные гости, у которых есть сертификаты вакцинации, говорят, мол, мы лучше посидим пока дома. Они максимально сокращают количество контактов, потому что каждый день в СМИ видят всю эту статистику и ужасы. То есть люди боятся. Неизвестно, что больше влияет - формальные ограничения карантина или самоограничение из-за страха.

Введение жестких норм в "желтой" зоне полностью нивелирует смысл "желтой" зоны. В "желтой" зоне будет все то же, что и в "красной" - тогда теряется сам смысл всех этих цветных карантинных историй. Тогда уже честнее делать, как в Европе, где они либо вводят, либо не вводят ограничения - и они касаются страны в целом.

Опыт почти месяца работы в "красной" зоне показывает, что, кроме падения посещаемости публичных мест, карантин никак не влияет на падение заболеваемости и распространение вируса. Я не наблюдаю этого ни по количеству людей на улицах, ни по количеству людей в магазинах.

Я бы ещё мог счесть логичным ужесточение карантина, если бы у нас было вакцинировано хотя бы 50% населения. Но пока количество привитых небольшое, власть таким путём только искусственно бьет по бизнесу.

Нас будут стараться максимально долго держать в "красной" зоне, потому что если нас переведут в "желтую", то никакого стимула вакцинироваться у людей не будет. Планы по вакцинации не выполняются, и единственным способом, который оказался наиболее действенным на практике, стал страх. Потому что пропагандистская работа государства провалена. С точки зрения убеждения людей это мало сработало. С точки зрения финансовой стимуляции - идее выплачивать по 1 тысяче грн вакцинированным, - это надо было вводить гораздо раньше. Плюс та схема, по которой собираются выплачивать эту тысячу, очень напоминает восемь тысяч гривен для бизнеса - в реалиях их получат не все и потратят непонятно где.

Как только регионы начнут переходить в "желтую" зону, а общая статистика показывает, что пик заболеваемости прошёл, исходя из формальных показателей надо будет регионы возвращать в "желтую" зону. Соответственно, если в "желтой" зоне не надо вакцинироваться, чтобы попасть в общественные места, то стимула вакцинироваться не будет. Поэтому логика власти в этом есть.

Я не думаю, что если бы даже перешли в "желтую" зону без ограничения по прививкам, то сразу бы восстановились те объемы посещаемости и потоки, которые были до перехода в "красную". В среднем падение сейчас у всех ресторанов - 30-50%. Сейчас люди посещают заведения гораздо реже, чем раньше. Либо по особым поводам - отметить день рождения, либо ходят в супермодные места.

Ужесточением правил в "желтой" зоне власть пытается психологически приучить население к тому, что без вакцины ты не полноценен, будешь поражён в правах. И это будет надолго.

Они дают понять людям, что пересидеть месяц и потом жить, как жил - не получится. Дальше люди либо адаптируются, либо максимально ограничат контакты. Если бы благосостояние и доходы людей росли, то это было бы вторично. Но в нынешних условиях это огромный удар по экономике".

Сергей Трахачев, президент Украинской ресторанной ассоциации:

"В очередной раз объявляется что-то со слов высоких чиновников, но документа об ужесточении карантина мы до сих пор не видим. Если будет так, как говорится, то это крайне странно. По сути, вне зависимости от перехода в "желтую" зону, мы все равно остаемся в "красной".

Особенно странно это выглядит наряду с мнением о том, что в общественном транспорте будут послабления - OR-коды проверять не будут, а для ресторанов - наоборот, ужесточения правил. Это дискриминационно.

Конечно же, вакцинироваться нужно, и это единственный понятный сейчас путь, чтобы вернуться к нормальной жизни. Но тут возникает одно "но": государство тоже должно приложишь к этому усилия. Ограничения для "желтой" зоны можно вводить только тогда, когда в Украине, как и в других европейских странах, вакцинировано больше 60% населения. У нас этого процента нет, потому что государство приложило недостаточно усилий для того, чтобы убедить украинцев прививаться. Вместо этого у нас снова закрываются отдельные отросли экономики. И это ужасно, крайне несправедливо и безответственно.

Убытки ресторанной отрасли тяжело подсчитывать, ситуация меняется постоянно. Последний раз мы делали замер по посещаемости через неделю после введения "красной" зоны в Киеве. Речь шла о -50% по гостям.

Также странно выглядит инициатива, что теперь мы обязаны проверять не только наличие сертификата, но и его подлинность. Это вообще ни в какие рамки не лезет, это дело правоохранительных органов, а не ресторанного бизнеса.

В "желтой" зоне как-то работать можно. В сложившейся ситуации было бы гораздо справедливее говорить о том, на что мы можем повлиять. Да, персонал должен быть вакцинирован. Но мы точно не влияем на вакцинацию гостей, этим должно заниматься государство.

Со своей стороны бизнес приложил много усилий, чтобы вакцинировать большинство персонала. Мы это делали не только ради собственного здоровья, но прежде всего, чтобы иметь возможность работать. А сейчас мы видим, что вне зависимости от предыдущих обещаний, мы опять не будем иметь возможности работать. Не из-за того, что не вакцинирован персонал, а из-за того, что не вакцинированы гости. Но это же не наша вина. Это государство со своей стороны недостаточно убедило население, что необходимо вакцинироваться, и переложило эту ответственность на нас".

Дмитрий Заходякин, ресторатор (The Burger, The Cake, The Bar):

"У нас все сотрудники вакцинировались и это уже не сильно влияет на бизнес. Клиенты и так будут приходить с вакцинами или ПЦР-тестами. Мы работаем по тем правилам, которые придумывает государство.

Но введение любых ограничений сокращает наши продажи - работаем в новой реальности. Для бизнеса это очень плохо, а для здоровья, наверное, хорошо. Мнение о том, что ужесточения в "желтой" зоне могут добить ресторанный бизнес - это преувеличение. Не убьёт, но ухудшит эффективность работы 100%.

Во время карантина у нас продажи сократились примерно на 20%. Причём все ограничения неслыханны - человек, у которого нет сертификата, просто не приходит в ресторан, потому что ему некомфортно, что его могут не пустить. Поэтому 100% людей, которые к нам приходят, вакцинированы или со справками о болезни и тестами. Людей с вакциной намного больше. Те, кто не вакцинирован и может попасть в ресторан - это 5-10% от всего трафика, это даже не половина.

Потихоньку посещаемость восстанавливается - люди вакцинируются и приходят в рестораны. Думаю, что финансовая ситуация тоже не изменится. Мы прошли пик паления продаж, постоянно подрастаем - гостей в ресторанах сейчас все больше и больше.

Я по умолчанию поддерживаю все инициативы, которые касаются здоровья и безопасности. В любом случае, хотим мы этого или нет, приходится придерживаться правил. Основная масса гостей вакцинирована или имеют сертификаты - это регулируем не мы, а социальное отношение. Человек, у которого нет справки, понимает, что придя в ресторан, у него могут ее спросить и не пустить. Это сильное ограничение посещения ресторанов".

Ирина Кушнирская, управляющий партнер в "Чичико" и "Chang В'єтнамська Бістрономія":

"За месяц уже все научились работать в "красной" зоне. У нас 80% вакцинированных посетителей, остальные с ПЦР-тестами, все очень дисциплинированы. Персонал вакцинирован на 100%.

В любом случае падение посещаемости есть, но повлиять мы на неё не можем. Значит, надо готовить вкуснее, мотивировать людей, чтобы они быстрее вакцинировались и ходили в рестораны. Все равно нужно с этим учиться жить. Все наши потуги рестораторские особо ни к чему не приводят - нас мало, у нас нет серьёзной ассоциации. Поэтому нас не слышат.

Весь мир работает по системе ковид-сертификатов, но люди как-то живут. Все равно, какая зона - нужно всех вакцинировать и жить спокойно, а не на волнах ковида.

У всех ресторанов разок функционирование. Кого-то ковид реально окончательно добивает, а кто-то прекрасно себя чувствует и, наоборот, наращивает обороты.

Но сейчас в принципе во всем мире новые реалии жизни. Когда люди заходят в самолёт, там они не возмущаются, что нужно показывать сертификат. А на входе в ресторан начинается какая-то паника. Это просто наша культура, нет привычки соблюдать законы.

За период "красной" зоны в первые две недели выторги у нас упали на 30-40%. Сейчас все восстанавливается. Уже морально все от этого устали - первую неделю люди посидели дома, вторую решали свои вопросы, а на третью постепенно начали жить нормально. Пусть оставят в покое эти зоны, пусть готовят вкусно, чтобы людям хотелось идти в ресторан, а не сидеть дома.

Надо работать хорошо, и будет все хорошо. Рестораны даже во время Первой и Второй Мировой войны существовали в Европе. Наверное, для всех нас это какой-то тест-драйв: кто уверенно себя чувствовал - выжил, кто неуверенно - сработали законы рынка.

Я думаю, что ужесточение карантина в "желтой" зоне никак не повлияет на спрос и количество клиентов. Надеемся, что гостей будет больше. А какой есть выбор - скулить и ныть? Все равно никто на нас не реагирует, это бесполезно. Надо рассчитывать на себя".