В магазине во время праздничных выходных заметили Байдена без маски

Президента Соединенных Штатов Джо Байдена заметили в магазине со спущенной на подбородок маской. При этом глава государства сам неоднократно призывал американцев ее носить.

Об этом сообщил телеканал Fox News.

Американский лидер проводит праздничные выходные в поместье своих знакомых, которое находится на острове Нантакет в Атлантическом океане.

"В выходные президент Джо Байден был замечен во время покупок в магазине без маски, которую он неоднократно призывал носить американцев", — сообщает канал.

Примечательно, что глава государства не стал ее надевать, несмотря на предписание у входа. Fox News добавил, что в ноябре на острове в Массачусетсе вновь начало действовать правило о ношении масок в помещениях.

При этом ранее Байден и его супруга Джилл нарушили требование мэра Вашингтона о нахождении в зданиях в масках, независимо от наличия прививки.