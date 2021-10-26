Уголовное дело из-за видео стрельбы Бутусова "по Донбассу" по статье "ведение агрессивной войны" открыло ГБР

Государственное бюро расследований открыло уголовное дело по действиям журналиста Юрия Бутусова на видео со стрельбой из орудий по, якобы, неподконтрольным территориям Донбасса. При этом по предварительным выводам, Бутусов стрелял не в зоне АТО.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"28 ноября 2021 года журналист выложил видео, где он производит выстрелы из "Гаубицы Д-20" калибром 152 мм. Он сопровождает выстрел словами: "по оккупантам огонь". Позже Бутусов дописал, что видео было снято очень давно, и с тренировок, но обнародование подобных материалов наносит ущерб информационной безопасности Украинского государства и позволяет представителям государства-агрессора усиливать давление на Украину", - говорится в сообщении.

Обстоятельства стрельбы Бутусова будут проверены. В том числе в порядке статьи 414 УК Украины (Нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих) и статьи 437 УК (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны). Кроме этого, будут проверены возможные должностные нарушения теми людьми, которые допустили Бутусова к соответствующему вооружению.

"По предварительным выводам, событие произошло вне зоны ООС. Но общество получит полный и исчерпывающий ответ после детальной проверки. Призываем всех граждан Украины при публикации каких-либо материалов учитывать возможные негативные последствия для информационной безопасности государства", - подытожили в ведомстве.

Данную новость прокомментировал Телеграм-канал "Политика Страны":

"Как и предполагала "Страна", власти решили по полной использовать в своих интересах видео Бутусова со стрельбой по Донбассу в своих интересах. Дабы показать какие агрессивные неадекваты и экстремисты противостоят Зеленскому.

ГБР уже возбудило уголовное дело по факту публикации Бутусова по двум статьям УК - нарушение правил обращения с оружием и развязывание и ведение агрессивной войны.

Отреагировал и пресс-центр ООС, который сказал, что оружие запрещённых Минскими соглашениями калибров от линии фронта отведено", - пишет телеграмм-канал.