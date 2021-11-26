Новый "омикрон"-штамм коронавируса присвоил себе часть РНК человека

Новый штамм коронавируса "омикрон", который впервые выявили в южной Африке, присвоил себе часть РНК человека.

Об этом на своей странице в Твиттере сообщает вирусолог Брайан Хьелле.

Так, вместо того, чтобы встроиться в ДНК или РНК человека, как это делает ВИЧ, ковид "поступил" изящнее - он "хакнул" часть мРНК человека и встроил ее в свою последовательность.

"Хакнутая" часть представляет собой рекомбинацию трансмембранного белка TMEM245, который экспрессируется в более чем 25 тканях человека. При этом что это означает, зачем это было нужно и к чему это приведет ответить не могут даже знаменитые вирусологи.

В то же время высказано предположение, что вирус захватил часть человеческого РНК, чтобы замаскировать ею свои высокоиммуногенные участки S–белка, на которые приходится основная атака антител. Закрыв спайк–белок пептидами от TMEM245, вирус фактически прикрылся "овечьей шкурой". Таким образом антитела не могут атаковать TMEM245, этот белок распознается как "свой".