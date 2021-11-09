Спасатель рассказал, как выжил после взрыва на шахте Кузбасса

Выживший после аварии на шахте "Листвяжная" в Кузбассе горноспасатель Александр Заковряшин рассказал, как ему удалось продержаться почти сутки под землей.

Об этом сообщает РИА Новости.

"Получается, что я попал на свежую струю (воздуха) и там у меня была, как говорится, возможность отлежаться. А потом я уже выходил на-гора, и там меня встретили ребята из кемеровского отряда, спасибо им большое", — объяснил он журналистам по видеозвонку.

Также горноспасатель добавил, что шел, ориентируясь на струю воздуха. По его словам, имевшиеся у него медикаменты ему не понадобились. Заковряшин начал выходить наверх, когда набрался сил.