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События Сегодня, 22:5228
Мужчина чудом долетел живым из Гватемалы в США, спрятавшись в шасси самолета

В шасси самолета американской авиакомпании American Airlines спрятался мужчина и прилетел из Гватемалы в США.

Об этом сообщает "USA Today".

Сотрудники аэропорта обнаружили лишнего пассажира уже после посадки в США. Мужчину госпитализировали. То, что он вообще пережил перелет, назвали чудом.

Из соображений безопасности рейс самолета American Airlines из Гватемалы в Майами встретили правоохранительные органы.

В Гватемале также приступили к расследованию инцидента.

Ранее "Страна" сообщала, что сотрудники Государственной пограничной службы Украины блокировали международный канал торговли людьми.

Преступная схема канала заключалась в том, что злоумышленник вербовал украинских моряков, которые имели проблемы с разрешительными документами и находились в затруднительном положении.

Мошенник обещал посодействовать их устройству на высокооплачиваемую работу на судах дальнего плавания за границей. В действительности же, местом работы моряков становились яхты, переправлявшие нелегалов из Западной Азии в Грецию и Италию.

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