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События Сегодня, 22:5526
Во Львове блогер-миллионик в День Голодомора закатил громкую вечеринку

Во Львове в День памяти Голодомора, 27 ноября, местные блогеры закатили громкую вечеринку с эротическим шоу Show bar, танцами и деликатесными угощениями.

Вечеринку устроили в честь дня рождения блогера-миллионника Александра Залиско в Доме ученых, памятнике архитектуры напротив нацуниверситета, где снимали "Трех мушкетеров".

Вечеринка уже вызвала большой скандал во Львове. Мало того, что все происходило в официальный день скорби, так еще один из гостей подарил Залиско билет на шоу российского стендап-комика Павла Воли в Германии, чему тот несказанно радовался.

При этом фото ломящегося от яств стола, за которым веселились блогеры, один из гостей в Инстаграм подписал как "голодная блогерская туса".

Среди гостей также была блогерша Саша Бо из Ивано-Франковска, получившая известность после громкого развода с мужем и интервью с журналисткой Машей Ефросининой.

После потока критики Залиско заявил, что ничего плохого в праздновании в день голодомора не видит. Мол, 27 ноября – его день рождения и переносить он его не собирается.

"Один из смыслов моей жизни – это туса. Я рад, что вы пришли на тусу. Мою тусу. И я надеюсь, что она действительно будет грандиозной", - сказал он в своем "Инстаграм".

Кроме этого, блогер считает, что людей, которые сознательно чтут память жертв голодоморов - меньшинство.

"Я действительно уважаю людей, которые и правда чтут память жертв голодомора. Ставят свечку (не в сторис), сознательно думают об этом. Но таких меньшинство", - написал Залиско.

Помимо всего прочего, Залиско назвал истории со свечкой в Инстаграм в День памяти Голодомора лицемерием. 

"Выставить стори со свечкой – это почитание памяти? Для чего это лицемерие? Выставить стори со свечкой и пойти так же отдыхать в ресторан или паб? На футбол или караоке? А виноваты во всем блогеры", - считает он. 

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Теги: news, новости, Украина, Блогеры, вечеринка, голодомор, 7dniv, 7dnivinfo  
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