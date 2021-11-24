Песков заявил что обвинения в адрес России могут быть подготовкой Украины к силовом решению на Донбассе

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что истерика, которую нагнетают англосаксонские и украинские СМИ, а также сам президент Украины Владимир Зеленский, неприемлема.

Об этом сообщает "ТАСС" в воскресенье, 28 ноября.

"Сами утверждения о том, что Россия на кого-то собирается наступать, и упреки в адрес России в том плане, что Россия как-то агрессивно себя ведет, абсолютно беспочвенны и неверны по сути", - заявил Песков, комментируя высказывание Зеленского о том, что президент РФ Владимир Путин "должен публично сказать" об отсутствии планов нападения на Украину.

По словам Пескова, обвинения в агрессии, звучащие в адрес России, могут быть попыткой скрыть подготовку к силовому решению вопроса в Донбассе.

"Мы опасаемся, что это нагнетание может быть попыткой скрыть подготовку Украины по силовому решению проблемы Донбасса. Это было бы полным безумием", - сказал Песков.

Пресс-секретарь Путина также обратил внимание на то, что "Россия не готовила, не готовит и не будет готовить никакие наступления ни на кого".

"Россия - абсолютно миролюбивая страна, которая заинтересована в добрых отношениях со своими соседями", - заверил представитель Кремля.