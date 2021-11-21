Умер норвежский блогер и "морж", который пил водку и купался зимой

Скончался Тор "Apetor" Экхофф - норвежский блогер и "морж". Экхофф провалился под лед 26 ноября. Его крики услышал очевидец, который и вызвал спасателей.

Полиция сообщила, что водолазы вытащили мужчину из воды, после чего его доставили в больницу на машине скорой помощи. Врачам не удалось его спасти.

Об этом сообщает "Expressen".

Тора называли "легендой" видеохостинга. За четыре дня до смерти Экхофф опубликовал видео с заголовком "Я не мёртв, мне сегодня 57".

По данным полиции, во время гибели он был один. Возможно, блогер записывал очередной ролик, но в правоохранительных органах не уточняют, попал ли момент происшествия на камеру.

Жена блогера отметила, что он гордился своей деятельностью в соцсетях.

"Нам его ужасно не хватает, тоска не отпускает нас", - добавила она.

Мужчина жил в коммуне Саннефьорд, работал на фабрике красок, а в свободное время снимал видео, как ныряет в прорубь, катается по тонкому льду и выпивает.

Некоторые подозревали, что ролики - странная реклама водки, но блогер утверждал, что производитель с ним никогда не связывался.

У Экхоффа было 1,2 миллиона подписчиков на YouTube и 60 тысяч - в Instagram.