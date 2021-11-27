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В Испании на выходных десятки тысяч полицейских вышли на акцию протеста

В субботу, 27 ноября, десятки тысяч испанских полицейских прошли по Мадриду в знак протеста против изменений закона о безопасности, которые, по их словам, помешают им выполнять свою работу. 

Об этом сообщает агентство "Reuters". 

В правительстве Испании предложили реформы, согласно которым, несанкционированное фотографирование или осуществление записей полицейских и во время демонстраций и распространение этих материалов в СМИ не будет классифицироваться как серьезное правонарушение.

Также полиция должна будет использовать менее жесткие меры на акциях протеста. Такое решение приняли после того, как несколько человек были серьезно ранены резиновыми пулями, выпущенными полицейскими. 

Время содержания под стражей подозреваемых, задержанных на протестах, будет сокращено с шести часов до двух, а штрафы будут пропорциональны размеру заработка правонарушителей. 

"Они должны либо оставить нынешний закон в его нынешнем виде, либо сделать его лучше для полиции и для граждан", — сказала агентству офицер гражданской гвардии Ванесса Гонсалес.

К протестующим присоединились политики трех основных консервативных партий. 

Организаторы акции заявили, что на улицы вышли 150 000 человек, но в правительстве назвали цифру в 20 000.

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Теги: news, новости, Украина, Испания, полицейские, протесты, 7dniv, 7dnivinfo  
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