Минцифры заявило что с сегодняшнего дня в "Дие" можно подать заявление на субсидию и перерасчет пенсии

В понедельник, 29 ноября, в портале "Дия" появятся новые услуги, связанные с социальной сферой. В частности, с помощью нескольких кликов можно будет решить вопрос с субсидией и пенсией.

Об этом в эфире "1+1" сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

По его словам, речь идет о таких услугах:

назначение жилищной субсидии и пенсии,

перерасчет пенсии,

генерация справки о застрахованном лице и доходе пенсионера.

По данным Минцифры, ежегодно более миллиона украинцев оформляют назначение или перерасчет пенсии. Теперь все это можно сделать на портале "Дия". Процесс максимально автоматизирован, чтобы каждый мог это сделать. Нужно заполнить анкету, загрузить необходимые документы и отправить заявку. Заявление сделано в форме анкеты, где нужно отвечать "да" или "нет".