 

Моргенштерну вернуться в Россию и сотрудничать с властью хочет предложить Кремль

События Сегодня, 13:3944
Моргенштерну вернуться в Россию и сотрудничать с властью хочет предложить Кремль

Российскому рэперу Моргенштерну (Алишеру Валиеву), который после обвинений главы Следственного комитета РФ покинул страну, представители Кремля предлагают вернуться и сотрудничать с властью.

Об этом сообщает Znak со ссылкой на свои источники.

Как рассказали источники издания, представители администрации российского президента ведут переговоры с продюсерами артиста о его возвращении на родину и предлагают два варианта развития событий. Первый - Алишер возвращается и отказывается сотрудничать с властью, тогда все угрозы со стороны Следственного комитета могут стать правдой. Второй вариант - он возвращается, продолжает свою деятельность в России и начинает сотрудничать с властью в преддверии 2024 год (в 2024 году в РФ должны пройти президентские выборы).

"Моргенштерн ничего, кроме деструктивного контента, сейчас не несет в массы. Но лишаться такого лидера общественного мнения среди молодежи, которая через пару лет будет обладать избирательным правом, было бы глупо", - рассказал источник издания в администрации Путина.

Сообщается, что сам рэпер сейчас находится в ОАЭ вместе с женой.

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Теги: news, новости, Украина, Моргенштерн, 7dniv, 7dnivinfo  
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