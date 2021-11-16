Станцию к Венере до 2030 года захотел запустить глава "Роскосмоса"

Россия рискует покинуть тройку великих космических держав (США, Россия, Китай), если не запустит станцию к Венере до 2030 года.

Об этом заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, передает РИА Новости.

"До 2030 года, мы считаем, это надо сделать в любом случае, иначе мы просто вывалимся из тройки великих космических держав и будем отставать. Это недопустимая история", - сказал Рогозин.

По его словам, "Роскосмос" обсуждает с НАСА совместную реализацию этого проекта, но в США для его запуска потребуются еще политические согласования. А на сроки может повлиять масса факторов. Например, это может быть отсутствие электроники или неудача на испытаниях.