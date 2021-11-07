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Полицейский на Волыни застрелился в туалете отделения

В понедельник, 29 ноября, в городе Ковель, что в Волынской области, покончил с собой полицейский. Мужчина вышел в туалет в отделении патрульной полиции и застрелился.

Об этом сообщает агентство "Волынские Новости" со ссылкой на собственные источники.

Инцидент произошел в полдень. 28-летний сотрудник полиции вышел в туалет в отделении патрульной полиции города Ковель и оттуда раздался выстрел. Машина "Скорой помощи" оперативно приехала в отделение, но спасти правоохранителя медикам не удалось.

Информацию о данном инциденте изданию подтвердил директор КП "Волынский областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф" Волынского областного совета Владимир Шмаль.

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