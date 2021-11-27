Что нового стало известно о штамме коронавируса "Омикрон"

Выявленный в Африке новый омикрон-штамм коронавируса с 32-я мутациями, быстро распространяется в мире. Несмотря на то, что уже три дня идут активные меры по противодействию.

Свои воздушные границы закрыл Израиль и подобные меры могут ввести остальные страны ЕС. В Украине "омикрон" пока не выявили, но его появление может стать гораздо более серьезным испытанием для экономики, чем обнаруженный летом вариант дельта.

Киев уже решил отправлять на самоизоляцию людей, прибывших из ЮАР, Ботсваны, Зимбабве, Намибии, Лесото, Эсватини и Мозамбика. И понятно, что этот список не окончательный и скорее всего будет расширяться.

Выявлен вирус уже, кроме Африки, в восьми странах: Германии, Австрии, Италии, Великобритании, Нидерландах, Бельгии, Гонконге, Израиле и Австралии. Это значит, что его появление в Украине - вопрос времени.

Собрали все факты, которые появились за последние дни о новой разновидности коронавируса, способах заражения и симптомах болезни. Часть из них были опубликованы специалистами ВОЗ, другие - озвучены американскими и другими властями, врачами, ведущими вирусологами и работниками сферы здравоохранения.

Более заразный, мутабельный и устойчивый к вакцинам

26 ноября ВОЗ классифицировала ботсванский штамм коронавируса B.1.1.529 как "вызывающий беспокойство". Ему присвоили название "Омикрон". По данным ВОЗ, у него больше мутаций, чем было ранее, и есть вероятность, что вакцины будут менее эффективны против этого штамма.

Также эксперты ВОЗ говорят, что "омикрон" мог появиться в организме человека с ослабленным иммунитетом, недолеченного от Covid-19.

Новый штамм более заразный, чем "дельта", который пока еще доминирует в мире. И этому уже находятся подтверждения - на прошлой неделе было известно о 22 первых заражениях в Ботсване, странах Южной Африки и Гонконге. Через несколько дней вирус обнаружили в Бельгии (первая в Европе), Израиле, Чехии, Германии, несколько случаев выявили в Нидерландах, Британии, Италии и Австралии.

Как сообщает вирусолог Брайан Хьелле, новый штамм коронавируса "омикрон" присвоил себе часть РНК человека. "Хакнутая" часть - рекомбинация умеющего проходить через мембраны белка TMEM245, который проявляется в более чем 25 тканях человека.

Таким образом антитела не могут его атаковать: этот белок распознается как "свой". К чему это приведет, не могут объяснить даже ведущие вирусологи мира.

Председатель Всемирной медицинской ассоциации Франк Ульрих Монтгомери сравнил "Омикрон" с Эболой.

"Больше всего я опасаюсь, что штамм "Омикрон" может стать таким же заразным, как "Дельта", и таким же опасным, как Эбола", - заявил Монтгомери в интервью агентству "Funke". Он добавил, что ревакцинацию от коронавируса, возможно, придется проводить каждые полгода из-за появления новых мутаций.

В докладе Европейского центра по предотвращению и контролю заболеваний (ECDC). сообщают, что новый штамм несет риск на уровне "от высокого до очень высокого". По словам главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, мутации могут привести к распространению более тяжелых разновидностей вируса, и он может распространиться по всему миру в течение нескольких месяцев.

Впрочем, на данный момент "Омикрон" малоизучен и пока что рано делать выводы о том, что он может быть опаснее Дельта-варианта. К 8-10 декабря специалисты ВОЗ будут яснее понимать характеристики нового штамма, его диагностику, лечение и эффективность вакцин.

Но власти отдельных стран уже говорят, что распространяется вирус быстрее "Дельты". Об этом заявили в Швейцарии и России. Эксперт Роспортебнадзора сообщил о вероятности, что "новый штамм коронавируса вытеснит "дельту", станет более заразным и снизит эффективность антител".

"Сильная усталость и температура". Как распознать "Омикрон"

Врачи из ЮАР рассказали о главных симптомах "омикрона": сильная усталость, учащенный пульс и повышенная температура.

Ни один из зараженных "омикроном" не говорил о потере обоняния или изменении вкуса. Это, пожалуй, на сегодня основное отличие нового корона-штамма от всех предыдущих.

Что, к слову, можно записать скорее в негатив. Поскольку раньше по потере обоняния можно было безошибочно определить коронавирус.

В то же время, пока неизвестно, какие последствия будут у "Омикрона" и точно ли они станут тяжелее, чем у "Дельты".

"Омикроном" легче заражаются переболевшие ковидом

По предварительным данным, люди, которые переболели Covid-19, больше подвержены риску повторного заражения "Омикроном" по сравнению с другими вариантами вируса. Об этом заявили в ВОЗ.

При этом ученые из ЮАР назвали самой уязвимой к вирусу группу молодых людей в возрасте от 20 до чуть более 30 лет. При этом около 65% не вакцинированы, а большинство инфицированных "омикроном" вакцинированы лишь наполовину.

Премьер-министр Британии Борис Джонсон заявил на брифинге 27 ноября, что "омикрон", возможно, способен очень быстро распространяться между привитыми от коронавируса людьми.

По вакцинам понимания нет

В настоящий момент стопроцентной уверенности, что существующие вакцины спасают от "омикрона" нет.

ВОЗ работает с техническими партнерами, чтобы понять потенциальное влияние этого варианта на существующие контрмеры, включая вакцины. Вакцины по-прежнему имеют решающее значение для снижения тяжелых заболеваний и смертности, в том числе против доминирующего циркулирующего вируса "Дельта".

По словам экс-советника рабочей группы по борьбе с коронавирусом при Белом Доме Энди Славитта, вакцина от "омикрона" будет разработана к лету 2022 года.

Главный американский эксперт по инфекционным заболеваниям Энтони Фаучи заявил, что бустерная вакцинация от коронавируса обеспечит самую сильную защиту от нового штамма коронавируса "Омикрон".

Впрочем, такой способ защиты украинцам пока недоступен - у нас бустерная вакцинация не проводится, поскольку еще не все привились двумя дозами.

"Омикрон" усилил мировой кризис

В черную пятницу 26 ноября цена фьючерсов на нефть снизилась почти на 12%. Эксперты связывают такое резкое падение с опасениями, что "омикрон" приведет к уменьшению поездок и спроса на топливо во всем мире. Следом за нефтью обвалился и фондовый рынок, упали биржевые индексы и биткоин.

В связи с этим цены на бензин и продукты в Украине могут вырасти, а нацвалюта - обвалиться.

Также в мире опасаются появления новых локдаунов: ВОЗ рекомендовала странам быть готовыми усилить социальные и санитарные меры из-за штамма "омикрон". А председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила приостановить авиасообщение с ЮАР, Ботсваной, Мозамбиком, Лесото, Эсватини, Малави, Зимбабве, Намибией и другими странами, где выявили "омикрон", а также Гонконгом, Чехией, где обнаружили носителей нового штамма.

В американском штате Нью-Йорк с 3 декабря объявлен режим чрезвычайного положения в связи с ростом числа случаев заболевания COVID-19 и угрозой появления нового штамма инфекции "Омикрон".

По той же причине Британия вводит обязательный ПЦР-тест и самоизоляцию для всех въезжающих в страну.