После 2 лет заседаний суд вернул прокурорам дело о подготовке Савченко и Рубаном расстрела Рады из минометов

Дело в отношении бывшего народного депутата Надежды Савченко и переговорщика Владимира Рубана по обвинению в подготовке уничтожения Верховной Рады путем подрыва купола и минометного обстрела с барж, идущих по Днепру, дошло до суда, но суд вернул обвинительный акт прокурору.

Об этом сообщил партнер адвокатского объединения Barristers Алексей Шевчук.

"В мере пресечения в виде содержания под стражей Надежды Савченко и Владимира Рубана, прокурору, отказано! ВСЕ! Это все, что нужно знать о судилище порошенковского режима над офицерами Рубаном и Савченко, которому пришел конец!" - прокомментировала в соцсетях решение суда Савченко.

Александр Тананакин, адвокат Надежды Савченко и Владимира Рубана, сообщил в комментарии "Стране", что после двух лет подготовительных заседаний суд вернул прокурору обвинительный акт по делу "Савченко - Рубана" и полностью отказал в избрании им мер пресечения.

"Дело Савченко-Рубана не то чтобы развалилось - оно и не склеивалось. Оно развалилось ещё в самом начале. Сегодня суд вернул обвинительный акт прокурору. Теперь он может либо устранить недостатки в нем и вручить заново, либо ничего с ним не делать. Полного текста решения суда ещё нет, но о мотивах такого решения могу сказать следующее. Мы просили вернуть обвинительный акт, так как он не соответствует закону, и обстоятельства дела, которые там описаны, просто не вписываются в реальность - они взаимоисключающее и абсурдные. Глупости были там написаны, я считаю. Это одно из оснований, по которым акт возвращён прокурору", - сказал Тананакин.

Он уточнил, что суд также отказал прокурору в избрании меры пресечения для Савченко и Рубана.

"В мере пресечения отказано, так как уже два года слушается дело, и только сейчас прокурор вспомнил о мере пресечения. За это время ни Савченко, ни Рубан не сбежали за границу, никаких терактов не устроили. Верховная Рада стоит, баржа плывёт, все в порядке", - рассказал адвокат.

Впрочем, он не исключает, что прокурор подаст апелляцию на это решение. Но даже если так, вряд ли удастся привлечь к ответственности Савченко и Рубана за якобы подготовку теракта.

"Два года дело Савченко-Рубана неспешно слушалось в суде. По факту это были подготовительные заседания, дело перебрасывали из суда в суд - слушать его никто не хотел, все люди взрослые и все понимают. Это дело - чемодан без ручки. Оно уже утратило актуальность: те бенефициары, которые выигрывали от этого процесса, сейчас заняты другим", - добавил Тананакин.