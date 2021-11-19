Как китайцы хотят засудить Украину на $4,5 млрд за "Мотор Сич"

В истории с компанией "Мотор Сич", которую, напомним, при Порошенко продали китайцам, а при Зеленском забрали обратно, введя санкции против китайских покупателей, наметился новый поворот.

Китайский инвестор - компания Beijing Skyrizon планирует через суд в Гааге добиваться от Украины выплаты компенсации в 4,5 млрд долларов.

Собственно, это решение было предсказуемым - еще на этапе, когда китайцам указали на дверь, МИД КНР требовал соблюдать права китайских инвесторов, оценив понесенные ими убытки в 3,5 млрд. Тогда же эксперты прогнозировали, что китайцы пойдут в суд, и Украине в любом случае придется платить или возвращать "Мотор Сич".

Теперь эти прогнозы начинают сбываться, причем, как видно, сумма иска уже заметно выросла, и это еще - не последняя цифра. В заявлении китайской стороны отмечается, что "инвесторы не исключают возможности продолжения требований о возмещении дополнительных убытков".

"Шансы китайцев выиграть это дело весьма велики, хотя, как показывает практика подобных исков, итоговое решение может появиться нескоро - через 2-3 года. Но платить в любом случае придется. Или же нужно срочно садиться за стол переговоров и искать компромиссное решение", - говорит глава адвокатского объединения "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

"Причем, платить будет не Богуслаев (президент "Мотор Сичи" - Ред), который продавал предприятие китайцам, а государство Украина", - добавил экс-глава "Укрспецэкспорта" Сергей Бондарчук.

Тем временем, сама "Мотор Сич" рапортует об успехах. Недавно Вячеслав Богуслаев заявил о планах выпустить в следующем году пассажирский вертолет с композитивных материалов вместимостью 8 человек. Также государство заказало "Мотор Сичи" 25 вертолетов для санавиации, 10 из которых должны поставить в 2022 году. На "Мотор Сичи" открывают цех по производству фюзеляжей.

"Плюс - будет развиваться направление, связанное с дронами", - говорит Бондарчук, имея в виду договоренности с Турцией о разворачивании в Украине производства ударных беспилотников "Байрактар".

"Но в свете последней информации о требовании китайцами 4,5 млрд долларов все эти достижения не имеют особого значения", - считает Бондарчук.

Наш источник, хорошо знакомый с ситуацией вокруг "Мотор Сичи", говорит, что Богуслаев сейчас вхож в Офис президента и Зеленский к нему прислушивается. Но в этой истории есть еще третья сторона - американцы, которые ранее проявляли интерес к стратегическому предприятию, и из-за которых, по большому счету, и дали от ворот поворот китайским инвесторам.

Разбирались, что происходит вокруг "Мотор Сичи".

"Богуслаев всех сделал"

В заявлении компании Beijing Skyrizon говорится, что в результате несправедливого отношения украинского государства к китайским инвесторам в течение последних пяти лет и непрерывного применения незаконных мер китайские инвесторы понесли значительные убытки как в Украине, так и в Китае.

"В соотвествии с соглашением между правительствами Украины и Китая о привлечении и взаимной защите инвестиций, вступившем в силу 31 октября 1992 года, китайские инвесторы потребовали признать Украину нарушившей двухстороннее инвестиционное соглашение и выплатить полную компенсацию всех понесенных убытков на сумму более 4,5 млрд долларов", - указано в заявлении.

Также в достаточно жесткой форме китайцы прошлись по украинским властям, отметив, что они "злоупотребляют концепцией национальной безопасности", "путают правильное и неправильное", "политизируют нормальную экономическую и торговую практику", "злоупотребляют государственной властью и необоснованно подавляют китайские предприятия".

Вместе с тем, в заявлении отмечается, что компания надеется на добрую волю и применение, то есть, в принципе, не против сесть за стол переговоров.

Тем не менее, уже подано исковое заявление в арбитражный суд в Гааге.

Напомним: в марте этого года президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО, которое предусматривает возвращение "Мотор Сичи" в госсобственность.

Ранее были введены санкции против китайских инвесторов, которым принадлежало порядка 75% акций. На три года санкции ввели против ключевого акционера Beijin Xinwei Technology Group Beijin Skyrizon, гражданина Китая Ван Цзина, а также ряда его компаний.

Решению СНБО предшествовала история с переговорами по "Мотор Сичи" с американцами - основатель компании Blackwater Эрик Принс еще в 2019 году заявил, что хочет включить украинское предприятие в свою военную империю, и даже побывал с визитом на заводе в Запорожье.

Китайцы решили пойти обходным путем и подключила к сделке украинского бизнесмена Александра Ярославского, о чем была подана заявка в АМКУ.

После этого в ОП был звонок из Госдепа, и генпрокуратура оперативно блокировала сделку - арестовала акции "Мотор Сичи". Китайские инвесторы вместе с Ярославским попытались провести собрание акционеров, чтоб сделать кадровые рокировки на "Мотор Сичи", оттеснив Богуслаева от управления предприятием. Сам Богуслаев счел это попыткой рейдерского захвата.

По итогу, усилиями СБУ проведение собрание было сорвано и фактически Богуслаев сейчас продолжает управлять предприятием.

А Ван Цзин отреагировал на происходящее достаточно эмоционально, назвав срыв собрания акционеров предприятия "не просто безудержной жадностью и оплатой злом на добро, а настоящим предательством и абсолютным отсутствием совести".

20 марта этого года Шевченковский районный суд Киева наложил арест на имущество и 100% акций «Мотор Сичи», передав его в управление АРМА (с тем, чтобы оно определило управляющую компанию). Но, как заявил тогда и.о руководителя АРМА Виталий Сигыдын, Нацагентство не может передать предприятие в управление, поскольку закон требует получить согласие на это собственника.

"Болтон не возьмет трубку"

Интересно, что в последнее время по "Мотор Сичи" наблюдалось подозрительное затишье.

Об американских покупателях, под которых в свое время затевали схему с изгнанием китайце, в последнее время как-то совсем неслышно.

"На сегодня "Мотор Сич" полностью контролирует Богуслаев, который на хорошем счету в ОП. Сначала он продал предприятие китайцам, взял деньги, а затем, пользуясь ситуацией, переиграл все так, что по-сути, остается реальным хозяином. В общем, сделал и китайцев, и ОП, выбивает нужные ему решения. С американцами, насколько я знаю, переговоры уже не ведутся. США это предприятие особо не интересует. Их главной целью было не дать зайти туда китайцам, чтобы они не получили доступа к технологиям. Как только опасность миновала, американцы резко потеряли интерес к заводу", — рассказал нам источник, знакомый с ходом переговоров по "Мотор Сичи".

В "Мотор Сичи" отказались комментировать информацию об иске китайских инвесторов и требование выплатить 4,5 млрд долларов.

"Мы не можем комментировать, этот иск касается не предприятия, а государства", - отметил источник на предприятии. Также он сказал, что самого иска пока нет, речь идет только о намерениях.

Впрочем, как пишет издание Global Times, китайская компания объявила в воскресенье, что уже подала иск об арбитраже в Постоянный арбитражный суд в Гааге в требованием вынести постановление о том, что Украина нарушила китайско-украинское двухстороннее соглашение.

Позиция китайцев однозначная - 4,5 млрд долларов (а может быть и больше) или переговоры с украинскими властями.

Сама сумма требуемой компенсации просто огромна. В свое время Богуслаев заявлял, что продал китайским инвесторам предприятие всего за 250 млн долларов.

"Иск был давно ожидаемым, и, скорее всего, суд его удовлетворит. Правда, на итоговое решение понадобится примерно 2-3 года. Считаю, что украинские власти сейчас должны срочно подключать США в качестве международного поручителя, так как именно они заварили всю эту кашу. А теперь может случится так, что американцы выкупят этот долг Украины перед Китаем, и еще и будут нас им шантажировать. В идеале, конечно, срочно сесть за стол переговоров с китайцами, отдать им предприятие и предоставить льготный режим налогообложения для инвестиций. Иначе мы сильно рискуем окончательно рассориться не только с китайскими инвесторами, но и с Китаем", - говорит Ростислав Кравец.

Бондарчук уверен, что американская сторона предпочтет не ввязываться в эти разборки. "Понятно, что из ОП последует звонок Болтону (экс-советник президента США по национальной безопасности, который принимал активное участие в переговорах по "Мотор Сичи" - Ред) за советом, но он, скорее всего, не возьмет трубку", - иронизирует эксперт.

Госзаказ и турки

Отметим, что сейчас дела на "Мотор Сичи" идет сравнительно неплохо.

За первый квартал компания получила порядка 300 млн чистой прибыли, тогда как за аналогичный период прошлого года был убыток почти в 220 млн.

Валовая прибыль увеличилась на 34% - до 1,03 млрд гривен, а операционная - на 36,8% - до 365,76 млн.

За 9 месяцев чистый доход вырос на 25,9% - до почти 9,7 млрд гривен.

В прошлом году "Мотор Сич" получила госзаказов на 310,7 млн гривен.

Летом этого года "Мотор Сич" получила госзаказ только на авиационные двигатели для "Антонова" на более чем 414 млн гривен (четыре турбореактивных двигателя Д-436-148ФМ). Поставки запланированы на декабрь этого года и октябрь 2022 года. Также государство заказало "Мотор Сичи" 25 вертолетов для санавиации, первую партию которых (10 штук) завод должен поставить в следующем году. "Следующий этап - пассажирский вертолет, абсолютно композитный из европейских материалов, на 8 пассажиров. Перспективы есть. Спрос есть", - заявил Вячеслав Богуслаев на форуме "Большое строительство. Авиация. Туризм".

В сентябре этого года "Мотор Сич" подписала договор с турецкой Baykar Makina на поставку двигателей для беспилотников "Байрактар". До конца 2022 года предприятие должно поставить 30 комплектов деталей "Ивченко -Прогрессу" для комплектации двигателя АИ -450 Т по 6,45 млн за комплект.

"Все, что связано с направлением дронов, будет активно развиваться, на чем сможет заработать в том числе и "Мотор Сич". И по другим направлениям - тем же вертолётам, двигателям, обслуживанию - у предприятия неплохие перспективы. Но все это теряет всякий смысл в свете нового китайского иска. На огромные компенсации, которые требуют китайцы, "Байрактаров" точно не хватит", - подытожил Бондарчук.