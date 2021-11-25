Разрешить допуск иностранных войск в Украину Зеленский просит Раду

Президент Владимир Зеленский просит парламент согласовать допуск в Украину иностранных военных для проведения 9 международных военных учений в 2022 году.

Соответствующий законопроект обнародован на сайте Верховной Рады.

Предполагается, что в Украине пройдут:

1. Многонациональное обучение по подготовке подразделений Вооруженных сил - на протяжении всего 2022 года в разных регионах Украины. Общая численность сил, вооружения и военной техники: до 19000 военнослужащих, до 50 самолетов и вертолетов, до 30 кораблей.

От Вооруженных сил Украины - до 15 тысяч военнослужащих, до 10 самолетов и вертолетов, до 10 кораблей.

От Вооруженных сил США - до 2000 военнослужащих с вооружением и военной техникой, до 20 самолетов и вертолетов, до 10 кораблей.

От Вооруженных сил других государств - членов НАТО и участников программы "Партнерство ради мира" - до 2000 военнослужащих, до 20 самолетов и вертолетов, до 10 кораблей.

Многонациональные учения "Объединенные Усилия - 2022". Срок проведения: до 45 суток, февраль-декабрь 2022 года.

Общая численность сил, вооружения и военной техники: до 12500 военнослужащих, до 70 кораблей (катеров и судов), до 90 самолетов и вертолетов.

От Вооруженных Сил Украины до 9000 военнослужащих с вооружением и военной техникой, до 20 кораблей (катеров и судов), до 30 самолетов и вертолетов.

От Вооруженных Сил Соединенных Штатов Америки до 1000 военнослужащих с вооружением и военной техникой, до 10 кораблей (катеров и судов), до 20 самолетов и вертолетов.

От вооруженных сил государств-членов НАТО и государств-участниц программы "Партнерство ради мира" (до 2500 военнослужащих с вооружением и военной техникой, до 40 кораблей (катеров и судов), до 40 самолетов и вертолетов.

3. Украинско-американские учения "Репид Трайдент - 2022". Срок проведения: до 45 суток, март - декабрь 2022 года.

Общая численность сил, вооружения и военной техники: до 8500 военнослужащих с вооружением и военной техникой, до 60 самолетов и вертолетов, до 30 кораблей (катеров и судов).

От Вооруженных Сил Украины до 5000 военнослужащих с вооружением и военной техникой, до 20 самолетов и вертолетов, до 10 кораблей (катеров и судов).

От Вооруженных Сил Соединенных Штатов Америки до 1500 военнослужащих с вооружением и военной техникой, до 20 самолетов и вертолетов, до 10 кораблей (катеров и судов).

От вооруженных сил других государств-членов НАТО и государств-участниц программы "Партнерство ради мира" (до 2000 военнослужащих с вооружением и военной техникой, до 20 самолетов и вертолетов, до 10 кораблей (катеров и судов).

4. Украинско-британские учения "Козак Мейс - 2022". Срок проведения: до 45 суток, март - декабрь 2022 года. Общая численность сил, вооружения и военной техники: до 5500 военнослужащих с вооружением и военной техникой, до 30 самолетов и вертолетов, до 11 кораблей (катеров и судов).

От Вооруженных Сил Украины до 3000 военнослужащих с вооружением и военной техникой, до 10 самолетов и вертолетов, до 5 кораблей (катеров и судов).

От Вооруженных Сил Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии до 1500 военнослужащих с вооружением и военной техникой, до 10 самолетов и вертолетов, до 3 кораблей (катеров и судов).

От вооруженных сил других государств-членов НАТО и государств-участниц программы "Партнерство ради мира" до 1000 военнослужащих с вооружением и военной техникой, до 10 самолетов и вертолетов, до 3 кораблей (катеров и судов).

5. Многонациональные учения "Светлая Лавина - 2022". Срок проведения: до 45 суток, февраль-декабрь 2022 года. Общая численность сил, вооружения и военной техники: до 1300 военнослужащих с вооружением и военной техникой, до 13 самолетов и вертолетов.

От Вооруженных Сил Украины до 500 военнослужащих с вооружением и военной техникой, до 5 самолетов и вертолетов.

От Вооруженных Сил Венгрии до 200 военнослужащих с вооружением и военной техникой, до 2 самолетов и вертолетов.

От Вооруженных Сил Румынии до 200 военнослужащих с вооружением и военной техникой, до 2 самолетов и вертолетов.

От Вооруженных Сил Словацкой Республики до 200 военнослужащих с вооружением и военной техникой, до 2 самолетов и вертолетов.

От вооруженных сил других государств-членов НАТО и государств-участниц программы "Партнерство ради мира" до 200 военнослужащих с вооружением и военной техникой, до 2 самолетов и вертолетов.

5. Украинско-польские учения "Сильвер Сейбер - 2022". Срок проведения: до 90 суток: 1-й этап - до 30 суток, февраль - апрель, 2-й этап - до 30 суток май - июль, 3-й этап - до 30 суток, август - декабрь. Общая численность сил, вооружения и военной техники: до 5000 военнослужащих с вооружением и военной техникой, до 16 самолетов и вертолетов, до 10 кораблей (катеров и судов).

От Вооруженных Сил Украины до 3000 военнослужащих с вооружением и военной техникой, до 6 самолетов и вертолетов, до 5 кораблей (катеров и судов).

От Вооруженных Сил Республики Польша до 1000 военнослужащих с вооружением и военной техникой, до 4 самолетов и вертолетов.

От вооруженных сил других государств-членов НАТО и государств-участниц программы "Партнерство ради мира" до 1000 военнослужащих с вооружением и военной техникой, до 6 самолетов и вертолетов, до 5 кораблей (катеров и судов)

6. Украинско-американские учения "Си Бриз - 2022". Срок проведения: до 45 суток, март - декабрь 2022 года. Общая численность сил, вооружения и военной техники: до 7500 военнослужащих с вооружением и военной техникой, до 85 кораблей (катеров и судов), до 70 самолетов и вертолетов.

От Вооруженных Сил Украины до 4000 военнослужащих с вооружением и военной техникой, до 35 кораблей (катеров и судов), до 30 самолетов и вертолетов.

От Вооруженных Сил Соединенных Штатов Америки до 1500 военнослужащих с вооружением и военной техникой, до 20 кораблей (катеров и судов), до 20 самолетов и вертолетов.

От вооруженных сил других государств-членов НАТО и государств-участниц программы "Партнерство ради мира" (до 2000 военнослужащих с вооружением и военной техникой, до 30 кораблей (катеров и судов), до 20 самолетов и вертолетов.

7. Украинско-румынские учения "Риверайн - 2022". Срок проведения: до 45 суток, март - декабрь 2022 года. Общая численность сил, вооружения и военной техники: до 400 военнослужащих с вооружением и военной техникой, до 20 кораблей (катеров и судов), до 10 самолетов и вертолетов.

От Вооруженных Сил Украины до 200 военнослужащих с вооружением и военной техникой, до 10 кораблей (катеров и судов), до 5 самолетов и вертолетов.

От Вооруженных Сил Румынии до 200 военнослужащих с вооружением и военной техникой, до 10 кораблей (катеров и судов), до 5 самолетов и вертолетов.

8. Многонациональных учения "Кленовая Арка - 2022". Срок проведения: до 45 суток, март - декабрь 2022 года. Общая численность сил, вооружения и военной техники: до 3700 военнослужащих с вооружением и военной техникой, до 22 самолетов и вертолетов.

От Вооруженных Сил Украины до 1700 военнослужащих с вооружением и военной техникой, до 4 самолетов и вертолетов.

От Вооруженных Сил Литовской Республики до 500 военнослужащих с вооружением и военной техникой, до 4 самолетов и вертолетов.

От Вооруженных Сил Республики Польша до 500 военнослужащих с вооружением и военной техникой, до 4 самолетов и вертолетов.

От Вооруженных Сил Канады до 300 военнослужащих с вооружением и военной техникой, до 4 самолетов и вертолетов.

От вооруженных сил других государств-членов НАТО и государств-участниц программы "Партнерство ради мира" до 700 военнослужащих с вооружением и военной техникой, до 6 самолетов и вертолетов.

9. Многонациональные учения "Викинг - 2022". Срок проведения: до 45 суток, февраль-декабрь 2022 года. Общая численность сил, вооружения и военной техники: до 500 военнослужащих со снаряжением и военной техникой.

От Вооруженных Сил Украины до 200 военнослужащих со снаряжением и военной техникой.

От Вооруженных Сил Королевства Швеции до 100 военнослужащих со снаряжением и военной техникой.

От Вооруженных сил других государств-членов НАТО и государств-участников программы "Партнерство ради мира" до 200 военнослужащих со снаряжением и военной техникой.

Также 16 международных военных учений, в которых будут участвовать украинцы, пройдут в других странах: Германии, Литве, Польше, Турции, Дании, Румынии, Словакии, Канаде, США, Соединенном королевстве Великобритании и Северной Ирландии, Эстонии, Грузии, Македонии и Греции.

Финансирование расходов, связанных с подготовкой и проведением многонациональных учений на территории Украины и за ее пределами в 2022 году, предлагается установить на уровне 106,5 млн гривен (из которых 52 млн гривен на территории Украины). Эти средства будут предусмотрены по бюджетной программе "Обеспечение деятельности Вооруженных Сил Украины, подготовка кадров и войск, медицинское обеспечение личного состава, ветеранов военной службы и членов их семей, ветеранов войны" по направлениям "Подготовка войск, проведение операций и международных учений", "Закупка горюче-смазочных материалов" и "Квартирно-эксплуатационное обеспечение".