Уголовное дело по поводу "заговора декабристов", о котором заявлял Зеленский завела СБУ

Служба безопасности Украины расследует производство по факту подготовки "отдельными гражданами Украины и России" захвата государственной власти.

Об этом сообщается в Фейсбуке СБУ.

"Главное следственное управление СБ Украины осуществляет досудебное расследование по уголовному производству по совершению действий, направленных на захват государственной власти. Производство открыто по ч. 1 ст. 109 Уголовного кодекса Украины – по факту приготовления отдельными гражданами Украины и РФ действий с целью захвата государственной власти", - сказано в посте в соцсети.

В СБУ пообещали рассказать о ходе расследования позже и больше не предоставили никакой информации.

Судя по всему, это тот самый "госпереворот с участием Ахметова", о котором заявлял на пресс-марафоне Владимир Зеленский, анонсировав его на 1-2 декабря.