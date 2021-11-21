В Австрии будут штрафовать до 7200 евро за отказ от вакцинации

В Австрии отказ от обязательной вакцинации будет караться штрафом до 7,2 тысяч евро.

Об этом со ссылкой на разрабатываемый документ австрийского правительства сообщает издание Die Presse в понедельник, 29 ноября.

Согласно черновому варианту документа, обязательная вакцинация от коронавируса будет распространяться на всех проживающих в Австрии людей с февраля 2022 года.

Штраф за отказ от прививки будет составлять 3 600 евро или четыре месяца лишения свободы за отказ от его выплаты.

Крупный штраф в 7 200 евро будет грозить тем, кто проигнорирует два уведомления властей о необходимости сделать прививку.

Исключения будут касаться людей, для которых существует риск для жизни и здоровья из-за прививки, а также для беременных и подростков до 12 лет.

Законопроект должен получить одобрение обеих палат парламента Австрии.