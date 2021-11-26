Пентагон заявил что США решили расширить военное присутствие в Австралии для сдерживания Китая

США планируют расширить свое военное присутствие и для этого усилить необходимую инфраструктуру в Австралии и на островах Тихого океана.

Это будет сделано в рамках стратегии сдерживания Китая.

О планах Вашингтона заявила во время брифинга 29 ноября исполняющая обязанности заместителя помощника американского министра обороны по политическим вопросам Мара Карлин. Мероприятие транслировалось в Фейсбуке американского Минобороны.

На брифинге Карлин презентовала основные результаты ревизии глобальной дислокации сил США.

"Эти инициативы включают расширение инфраструктуры в Австралии и на островах Тихого океана и базирование авиации в Австралии на ротационной основе", - сказала чиновница из оборонного ведомства.

Карлин добавила, что США планируют размещение в Австралии истребительной и бомбардировочной авиации.