Госстат заявил что долги по зарплатам в Украине выросли с начала года на 50%

По состоянию на 1 ноября текущего года общая сумма задолженности по выплате заработной платы в Украине составила около 4 007 млн гривен.

Это на 0,1% больше, чем 1 октября, и на 50% больше, чем в начале текущего года.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные Государственной службой статистики.

По данным Госстата, на начало ноября этого года более трех четвертей задолженности приходилось на промышленность (76,50%). При этом более половины общей суммы долга сосредоточено в Донецкой (25,1%), Харьковской (13,2%), Днепропетровской (11,9%) областях и Киеве (13,6%).